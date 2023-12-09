Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siti Atikoh Ganjar Ajak Masyarakat Indonesia Belajar Anti Korupsi dari Jepang

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |19:44 WIB
Siti Atikoh Ganjar Ajak Masyarakat Indonesia Belajar Anti Korupsi dari Jepang
Siti Atikoh Pranowo, (Foto: MPI/Devi Ari)
A
A
A

KASUS dan budaya korupsi di Indonesia, baik di kalangan masyarakat mau pun pemerintahan, sayangnya terus tetap ada.

Tentu budaya korupsi ini tidak boleh didiamkan dan harus segera diberantas. Siti Atikoh, istri calon presiden Indonesia nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak masyarakat Indonesia untuk belajar anti korupsi dari Jepang.

Dalam acara Sarasehan Ibu Bersama Rakyat: Memperingati Hari Antikorupsi, di Pullman Hotel, Jakarta, Sabtu (9/12/2023), Siti Atikoh bercerita jika dirinya bersama teman-temannya pernah berkunjung ke Jepang.

Kala itu, temannya tidak sengaja meninggalkan kamera kesayangannya suatu restoran yang ada di Jepang. Sesampainya di restoran, Siti Atikoh dan temannya melihat kamera tersebut masih rapi di tempat awal tertinggal.

Menurut Siti Atikoh, pengalaman tersebut termasuk ke dalam instrumental anti korupsi kepatuhan normatif.

Halaman:
1 2
      
