HOME WOMEN LIFE

Waspada! 3 Zodiak Ini Diramal Paling Berbahaya di Tahun 2024

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |23:00 WIB
Waspada! 3 Zodiak Ini Diramal Paling Berbahaya di Tahun 2024
Zodiak paling berbahaya di 2024, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAHAYA memang ada yang tak bisa diprediksi, tapi ada juga yang sedikit banyak bisa diperkirakan sehingga bisa dihindari. Termasuk berkonfrontasi dengan orang-orang di sekitar kehidupan kita sehari-hari.

Nah, dilansir dari Know Insider, Minggu (10/12/2023) karena kemungkinan kekalahan yang tinggi, sebaiknya hindari konfrontasi dengan tiga zodiak paling berbahaya di tahun 2024 ya!

1. Libra: Saat mengutarakan pikirannya, orang-orang Libra terkadang sangat blak-blakan, tidak selalu mempertimbangkan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh kata-kata dari mulutnya.

Pada tahun 2024, diramalkan si Libra tidak akan takut untuk menyatakan dengan jelas mengapa mereka yakin pendapat orang lain itu adalah hal yang salah, bukan sekedar bicara tapi mereka berdebat dengan argumen yang bagus. Berkomunikasi dengan orang Libra pada masa ini dapat menjadi tantangan berat.

2. Taurus: Individu dengan zodiak ini dikenal punya sifar sangat jujur, terkadang memiliki cara berbicara terus terang yang melewati batas dan rentan bisa menyakiti orang lain. Tipe orang yang akan tetap mengatakan kebenaran, meski pendapatnya tak didukung oleh siapa pun, terlepas dari dampaknya terhadap emosi orang lain. 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
