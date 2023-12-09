3 Zodiak Rela Berkorban Demi Pasangan, Cancer hingga Scorpio

MESKI mempunyai pasangan, namun tak semua orang loh mau alias rela berkorban untuk pasangannya.

Nah jika Anda salah satu orang yang punya pasangan dengan tipe mau berkorban untuk kekasihnya tercinta. Selamat atas keberuntungan tersebut! Sifat atau karakter rela berkorban demi pasangan tersebut, secara astrologi bisa sedikit banyak ditaksir dari tanda zodiak yang dimiliki.

Sebab, seperti dilansir dari Know Insider, Minggu (10/12/2023) ada tiga tanda zodiak khusus yang disebut rela berkorban demi sang kekasih. Berikut paparannya.

1. Cancer: Di antara lambang zodiak, Cancer lah yang palung mewakili kedalaman emosi manusia. Hati para Cancer pada dasarnya memang cukup rapuh dan begitu pure, jernih.

Tipe orang dengan jiwa sensitif yang tidak akan pernah dengan sengaja menyakiti orang lain. Ketika seorang Cancer jatuh cinta, mereka akan teguh dalam komitmennya untuk menghabiskan sisa hidup dan melindungi pasangannya.