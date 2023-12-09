Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lama Tak Muncul di TV, Ini 4 Potret Terbaru Chef Marinka

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |21:00 WIB
Lama Tak Muncul di TV, Ini 4 Potret Terbaru Chef Marinka
Potret terbaru Chef Marinka, (Foto: Instagram @rinrinmarinka)
USAI menikah dengan sang kekasih, Chef Marinka, celebrity chef Indonesia sekaligus mantan juri di ajang kompetisi memasak MasterChef Indonesia memang cukup lama tidak muncul di layar TV.

Meski demikian, Chef Marinka masih aktif di media sosial dengan membagikan kegiatannya. Salah satu yang mencuri perhatian, kini penampilannya makin terlihat stylish dan awet muda. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum tampilan terbaru Chef Marinka. Berikut ulasannya dari Instagram @ririnmarinka, Sabtu (9/12/2023)

 BACA JUGA:

1. All Black: Foto OOTD Chef Marinka saat menjalani pemotretan ini, memperlihatkan sang Chef memadukan kemeja dengan rok pleats dan high boots. Dia menambahkan selendang dari wastra Indonesia dan disematkan di bahunya.

2. Elegan look: Perempuan 43 tahun ini nampak elegan memakai off shoulder top model aksen ruffle dipadukan dengan celana hitam ketat dan rok tutu transparan. Chef Marinka menambahkan beberapa aksesori, tas, dan high heels pada penampilannya.

 

Halaman:
1 2
      
