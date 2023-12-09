Ternyata Begini Cara Atikoh Ganjar Terapkan Prinsip Anti Korupsi di Keluarga

TAHUKAH Anda bahwa 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia? Terkait hal tersebut, Istri calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Ganjar menegaskan jika dirinya telah menerapkan anti korupsi mulai dari lingkungan terkecil, yakni lingkup keluarga.

Atikoh mengatakan, cara sederhana yang selalu ia terapkan adalah dengan berusaha untuk merasa cukup.Hal ini membuat Siti Atikoh, Ganjar Pranowo, dan Alam Ganjar tidak pernah goyah jika mendapat lobi dari oknum tertentu yang memiliki suatu kepentingan.

Sayangnya, pendirian tersebut malah membuat Siti Atikoh seringkali disebut aneh. Namun, tentu hal tersebut tidak membuat dirinya dan keluarga goyah dalam memegang prinsip.

BACA JUGA:

"Saya selalu diskusi apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang bisa saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan,” kata Siti Atikoh dalam acara Sarasehan Ibu Bersama Rakyat: Memperingati Hari Antikorupsi, di Pullman Hotel, Jakarta, Sabtu (9/12/2023)

BACA JUGA:

“Saya mengingatkan diri sendiri, mengingatkan Mas Ganjar, saling mengingatkan juga," sambungnya.

Cucu dari KH Hisyam A Karim, pendiri Pondok Pesantren PP Riyadlus Sholihin Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga itu juga tidak pernah lupa untuk saling mengingatkan kepada Ganjar Pranowo dan sang putra semata wayang, Alam Ganjar untuk merasa cukup.