HOME WOMEN LIFE

Tanggal 10 Desember 2023 Hari Apa?

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |16:05 WIB
Tanggal 10 Desember 2023 Hari Apa?
Ilustrasi tanggal 10 Desembe 2023. (Foto: Freepik)
TANGGAL 10 Desember 2023 hari apa? Diperingati sebagai Hari HAM Sedunia. Selain itu.

Ada tema yang diangkat setiap tahunnya. Melansir situs resmi PBB, tahun ini mengusung tema "Kebebasan, Kesetaraan dan Keadilan untuk Semua". Adanya hari ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Permasalahan HAM mulai disorot ketika terjadinya Perang Dunia ke-II (1939-1945) yang memakan banyak korban jiwa. Pada 1947 anggota Komisi Umum PBB kemudian merumuskan draft awal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan tanggal 10 Desember 1948 DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB.

Sampai beberapa tahun kemudian, hak asasi manusia menjadi lebih diakui dan lebih terjamin di seluruh dunia. Hak asasi manusia menjadi topik utama yang dibicarakan. Hal ini terkait dengan masalah martabat dan kesetaraan hak setiap orang.

Hari HAM Sedunia tahun ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia, khususnya di kalangan generasi muda, sambil menginspirasi masyarakat untuk terlibat dalam gerakan kemanusiaan dan memberdayakan mereka untuk memperjuangkan serta melindungi hak-hak mereka.

Halaman:
1 2
      
