HOME WOMEN LIFE

Potret Romantis BCL Rayakan Ulang Tahun Tiko Aryawardhana di Bali

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |13:00 WIB
Potret Romantis BCL Rayakan Ulang Tahun Tiko Aryawardhana di Bali
Potret mesra BCL-Tiko, (Foto: Instagram @tikoaryawardhana)
A
A
A

PENGANTIN baru, pasangan Bunga Citra Lestari (BCL) tengah berbahagia karena baru saja merayakan ulang tahun sang suami, Tiko Aryawardhana. Diketahui, perayaan ulang tahun itu digelar di sebuah restoran mewah di Bali.

Potret manis BCL saat merayakan ulang tahun sang suami itu diunggah di akun Instagram pribadi Tiko, @tikoaryawardhana. Momen perayaan ulang tahunnya ini, Tiko pamerkan lewat unggahan beberapa foto.

Foto pertama memperlihatkan dirinya yang sedang tersenyum dengan sebutan piring dengan cupcake kecil yang dihiasi dengan lilin. Tak ketinggalan tulisan 'Happy birthday Suami' menghiasi kue sederhana itu

"Birthday dinner," tulis Tiko Aryawardhana di bagian caption, dikutip Sabtu (9/12/2023)

Foto selanjutnya, memperlihatkan foto BCL yang berpose duck face sambil memegang piring cupcake tersebut. Sekilas wajah BCL dan Tiko terlihat begitu mirip, ditambah lagi warna outfit mereka senada, terlihat tampil kompak sebagai suami-istri. Tiko dengan kemeja biru lalu BCL dengan dress light blue.

