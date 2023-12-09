Gemar Menulis Sejak SMP, Natasha Rizky Bagikan Tips Membuat Puisi

TERKENAL kiprahnya sebagai aktris di dunia peran, ternyata seorang Natasha Rizky juga sangat gemar menulis. Hobi menulisnya ini diketahui sudah ia tekuni sejak masih duduk di bangku SMP.

Tak heran, dirinya juga sempat menulis buku yang berisikan puisi yang bertajuk Catatan Kronik. Buku tersebut telah terbit tahun 2022, yang berisikan mengenai pengalaman hidupnya serta introspeksi diri.

Setelah buku kedua, perempuan yang kerap kali dipanggil Caca ini juga akan segera merilis buku ketiganya pada Januari 2024. Caca mengaku selama menulis puisi, ia sering meluapkan curahan hati terdalamnya melalui tulisan.

“Ketika menulis itu sangat jujur karena tulisan itu batin yang tertahankan,” kata Caca dalam Workshop Merangkai Puisi Bersama di Semesta Buku, belum lama ini.

Pada kesempatan yang sama, sebagai penulis buku, mantan istri Desta tersebut juga membagikan beberapa tips untuk menulis puisi. Caca menyebut, biasanya pertama dan paling penting dalam menulis puisi adalah menentukan tema apa yang ingin diusung.