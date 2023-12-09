5 Tips Jaga Kesehatan Kulit Wajah Saat Liburan, Jangan Sampai Salah!

MEMASUKI momen akhir tahun, tentunya banyak masyarakat yang sudah memiliki agenda sendiri. Ada yang ingin berkumpul bersama keluarga merayakan Natal dan Tahun Baru, ada juga yang sudah memiliki rencana untuk berlibur.

Bagi mereka yang ingin berlibur, banyak hal yang harus dipersiapkan. Tak hanya akomodasi selama liburan saja, tapi juga kulit wajah harus diperhatikan supaya tetap sehat dan tampak glowing.

Tanpa disadari, paparan matahari atau pun dinginnya udara yang berlebih ketika liburan bsia mengurangi kualitas kulit sehingga membuat kulit menjadi lebih kusam dan tidak bercahaya.

Nah untuk tetap memiliki kulit yang sehat dan terawat selama liburan, berikut ulasannya dikutip dari Everyday Health, Sabtu (9/12/2023)

1. Konsumsi banyak air mineral: Saat liburan, disarankan untuk memperbanyak asupan air mineral, mengingat aktivitas selama liburan juga biasanya padat dan banyak. Disarankan untuk minum air mineral sebanyak 2 liter sehari. Hal ini dilakukan untuk membuat kulit tetap lembap dan terhindar dari dehidrasi.

2. Pakai skincare: Meski selama liburan Anda merasa lelah, jangan lewatkan untuk tetap rutin menggunakan skincare seperti biasanya. Gunanya agar memberikan nutrisi lebih pada kulit. Jangan lupa juga untuk memberi lip balm agar bibir tetap lembap, apalagi kalau Anda liburan di tempat yang dingin.