9 Ide Camilan Sehat buat Temani Traveling Jauh Anda, Praktis Bikin Kenyang!

KETIKA melakukan perjalanan jarak jauh, Anda tentu akan merasakan lapar atau haus lebih sering. Minimarket juga tidak selalu ada di sepanjang perjalan yang dilalui, khususnya bagi Anda yang menempuh jalur darat dan menggunakan mobil sebagai transportasi utama.

Nah, dengan membawa makanan atau camilan sendiri ini akan lebih memudahkan Anda mengisi tenaga selama perjalanan. Tak sekadar camilan biasa namun yang sehat dan bergizi.

Berikut sembilan pilihan camilan yang cocok untuk menemani long trip atau perjalanan jauh Anda;

1. Biskuit gandum dengan keju

Biskuit gandum penuh memberikan karbohidrat kompleks, sedangkan keju memberikan protein dan lemak sehat.

2. Air putih atau teh herbal

Pastikan untuk tetap terhidrasi dengan membawa air putih atau teh herbal tanpa gula tambahan.

Ingatlah untuk menyajikan camilan dalam porsi yang sesuai dan hindari camilan tinggi gula serta lemak trans. Dengan memilih camilan sehat, Anda dapat menjaga kesehatan dan energi Anda selama perjalanan panjang.

3. Keripik sayuran

Alih-alih keripik kentang biasa, pilih keripik sayuran seperti ubi jalar, kacang polong, atau bayam sebagai camilan karena lebih rendah kalori dan tinggi serat.

4. Buah segar

Potongan buah seperti apel, pir, atau anggur adalah camilan ringan yang kaya akan serat dan vitamin. Mereka memberikan energi yang stabil dan memberikan rasa kesegaran.

5. Greek Yogurt dengan Granola

Greek Yogurt rendah lemak dan nikmat dijadikan paduan sempurna dengan granola yang kaya serat dan energi. Pisahkan yogurt dan granola untuk mempertahankan kelembaban.