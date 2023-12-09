Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Peningkatan Kasus Covid-19 Mulai Bikin Ketar-ketir, Kemenkes: Segera Vaksinasi Dosis Lengkap dan Booster!

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |20:00 WIB
Peningkatan Kasus Covid-19 Mulai Bikin Ketar-ketir, Kemenkes: Segera Vaksinasi Dosis Lengkap dan Booster!
Vaksinasi Covid-19, (Foto: Dok/ Okezone)
A
A
A

SETELAH sempat landai, kasus Covid-19 mulai kembali bikin ketar-ketir. Bukan hanya di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, tapi kasus infeksi Covid-19 di Indonesia juga sudah kembali mulai mengkhawatirkan.

Seiring dengan perkembangan situasi, membuat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia kembali mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi Covid-19 baik dosis lengkap atau pun booster.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu, vaksinasi ini tujuannya agar antibodi dalam tubuh masyarakat meningkat, dan memperpanjang durasi perlindungan dari keparahan mau pun kematian akibat infeksi Covid-19.

“Saat ini, kami melihat ada kenaikan (kasus) yang cukup signifikan, diharapkan seluruh masyarakat untuk segera vaksinasi, dosis lengkap maupun booster,” kata Maxi, dikutip dalam siaran resmi di laman resmi Kemenkes, Sabtu (9/12/2023)

 BACA JUGA:

Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir di lingkup ASEAN, kasus Covid-19 kembali meningkat hingga membuat kasus harian bertambah sebanyak 35 hingga 40 kasus. Sementara itu, pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit tercatat antara 60 sampai 131 orang per 6 Desember, dengan tingkat keterisian rumah sakit saat ini sebanyak 0.06 Persen, dan angka kematian 0-3 kasus per hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/483/3159089/covid-4gkh_large.jpg
Waspada Covid-19 Varian Stratus, Gejala Suara Serak Mirip Flu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/481/3152857/waspada_varian_baru_covid_stratus_dimula_dengan_suara_serak-Eabc_large.jpg
Waspada! Varian Baru Covid Stratus, Dimula dengan Suara Serak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146428/covid_19-mrDV_large.jpeg
Gejala Khas Covid-19 Nimbus, Sakit Tenggorokan hingga Nyeri Otot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146405/covid_19-1hMx_large.jpeg
Awas Terinfeksi Covid-19, Ahli Paru Bocorkan Tips agar Tak Mudah Tertular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146339/menkes-3aJV_large.jpeg
Waspada Covid-19, Menkes: Kalau Batuk-Batuk Segera Tes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/481/3145740/neymar-kOUA_large.jpg
Neymar Positif Covid-19, Ini Gejala yang Dialami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement