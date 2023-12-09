Peningkatan Kasus Covid-19 Mulai Bikin Ketar-ketir, Kemenkes: Segera Vaksinasi Dosis Lengkap dan Booster!

SETELAH sempat landai, kasus Covid-19 mulai kembali bikin ketar-ketir. Bukan hanya di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, tapi kasus infeksi Covid-19 di Indonesia juga sudah kembali mulai mengkhawatirkan.

Seiring dengan perkembangan situasi, membuat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia kembali mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi Covid-19 baik dosis lengkap atau pun booster.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu, vaksinasi ini tujuannya agar antibodi dalam tubuh masyarakat meningkat, dan memperpanjang durasi perlindungan dari keparahan mau pun kematian akibat infeksi Covid-19.

“Saat ini, kami melihat ada kenaikan (kasus) yang cukup signifikan, diharapkan seluruh masyarakat untuk segera vaksinasi, dosis lengkap maupun booster,” kata Maxi, dikutip dalam siaran resmi di laman resmi Kemenkes, Sabtu (9/12/2023)

BACA JUGA:

Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir di lingkup ASEAN, kasus Covid-19 kembali meningkat hingga membuat kasus harian bertambah sebanyak 35 hingga 40 kasus. Sementara itu, pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit tercatat antara 60 sampai 131 orang per 6 Desember, dengan tingkat keterisian rumah sakit saat ini sebanyak 0.06 Persen, dan angka kematian 0-3 kasus per hari.