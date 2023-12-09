Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Tubuh Sehat dan Bugar ala Cristiano Ronaldo, Berminat Coba?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |12:00 WIB
5 Tips Tubuh Sehat dan Bugar ala Cristiano Ronaldo, Berminat Coba?
Tips sehat dan buga ala Cristiano Ronaldo, (Foto: REUTERS)
CRISTIANO Ronaldo merupakan salah satu pesepakbola yang memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Selain jago di lapangan, Cristiano juga sebagai atlet terus tampil prima dengan tubuhnya yang bugar, jadi salah satu bentuk disiplin dirinya sebagai atlet profesional.

Tubuh sehat dan bugar memang kunci penting untuk setiap orang bisa beraktivitas dengan lancar, mulai dari bekerja, bergaul hingga melakukan hobi. Maka dari itu, tak salah jika mungkin Anda berminat A bisa memiliki badan bugar seperti Cristiano Ronaldo? Berikut lima tipsnya, sebagaimana dilansir dari Times Of India, Sabtu (9/12/2023)

1. Latihan kardiovaskular: Ronaldo mengutamakan pelatihan kardiovaskular, agar tubuhnya bugar dan punya daya tahan mumpuni di lapangan sepak bola. Olahraga ala Ronaldo, sering kali mencakup latihan interval intensitas tinggi (HIIT), berlari, latihan lari cepat, dan bersepeda.

Fokus kardiovaskular ini membantu meningkatkan stamina dan kesehatan kardiovaskularnya secara keseluruhan.

2. Latihan kekuatan: Ronaldo punya speed tinggi saat bertanding, ini hasil dedikasinya untuk latihan kekuatan. Latihannya biasanya melibatkan kombinasi angkat besi, latihan ketahanan, dan latihan berat badan.

Gerakan gabungan seperti squat, deadlift, dan bench press yang semuanya komponen dari rutinitas latihan kekuatannya untuk membangun otot dan meningkatkan kekuatan secara keseluruhan.

Halaman:
1 2
      
