Hanung Bramantyo Patah Tulang Kaki karena Tertimpa Moge 220 Kilogram!

KABAR sedih datang dari sutradara terkenal, Hanung Bramantyo terkait kondisi kesehatannya. Usai baru saja didiagnosa mengalami anemia, suami Zaskia Adya Mecca ini baru-baru ini juga harus mengalami patah tulang gara-gara tertimpa motor.

Lewat akun Instagram pribadinya, @hanungbramantyo, Hanung menceritakan awal mula dirinya didiagnosa anemia. Ia menyebut awalnya mengalami pendarahan ketika buang air besar (BAB) selama 2 pekan.

Akibat pendarahan tersebut, ia lantas kerap mengalami gejala berupa kepala yang mendadak pusing.

“Dimulai dari mendadak pup saya pendarahan selama 2 minggu. Setelah itu kepala mendadak pusing. Saya pikir pusing gara-gara Party di @jaffjogja yang hampir tiap malam,” terang Hanung, dikutip Sabtu, (9/12/2023)

Usut punya usut, akibat pendarahan yang cukup lama tersebut, Hanung harus kehilangan banyak darah sehingga membuat kadar hemoglobin (Hb) tubuhnya menurun. Usai didiagnosis mengalami anemia, ia lantas langsung dirawat di rumah sakit dan harus menjalani tranfusi penambahan darah sebanyak 3 kantong.

“Ternyata kadar Hemoglobin (Hb) saya tembus angka 8 dari normal 13-16. Alhasil saya langsung masuk UGD. Tubuh saya langsung di gelontor 3 pack darah,” imbuhnya lagi.