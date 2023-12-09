Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hanung Bramantyo Patah Tulang Kaki karena Tertimpa Moge 220 Kilogram!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |19:37 WIB
Hanung Bramantyo Patah Tulang Kaki karena Tertimpa Moge 220 Kilogram!
Hanung Bramantyo patah tulang kaki, (Foto: Instagram @hanungbramantyo)
A
A
A

KABAR sedih datang dari sutradara terkenal, Hanung Bramantyo terkait kondisi kesehatannya. Usai baru saja didiagnosa mengalami anemia, suami Zaskia Adya Mecca ini baru-baru ini juga harus mengalami patah tulang gara-gara tertimpa motor.

Lewat akun Instagram pribadinya, @hanungbramantyo, Hanung menceritakan awal mula dirinya didiagnosa anemia. Ia menyebut awalnya mengalami pendarahan ketika buang air besar (BAB) selama 2 pekan.

Akibat pendarahan tersebut, ia lantas kerap mengalami gejala berupa kepala yang mendadak pusing.

“Dimulai dari mendadak pup saya pendarahan selama 2 minggu. Setelah itu kepala mendadak pusing. Saya pikir pusing gara-gara Party di @jaffjogja yang hampir tiap malam,” terang Hanung, dikutip Sabtu, (9/12/2023)

Usut punya usut, akibat pendarahan yang cukup lama tersebut, Hanung harus kehilangan banyak darah sehingga membuat kadar hemoglobin (Hb) tubuhnya menurun. Usai didiagnosis mengalami anemia, ia lantas langsung dirawat di rumah sakit dan harus menjalani tranfusi penambahan darah sebanyak 3 kantong.

“Ternyata kadar Hemoglobin (Hb) saya tembus angka 8 dari normal 13-16. Alhasil saya langsung masuk UGD. Tubuh saya langsung di gelontor 3 pack darah,” imbuhnya lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/481/3163359/jefri-IwTa_large.jpg
Apakah Dislokasi Bahu yang Dialami Jefri Nichol Perlu Dioperasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/487/3022776/hidung-kylian-mbappe-patah-di-laga-euro-2024-apa-komplikasi-terburuknya-P9YhE7RkoZ.jpg
Hidung Kylian Mbappe Patah di Laga Euro 2024, Apa Komplikasi Terburuknya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/483/2962299/mengenal-retak-tulang-penyakit-yang-dialami-sabrina-chairunnisa-saat-berlibur-di-korea-vEAUOmjeGo.jpg
Mengenal Retak Tulang, Penyakit yang Dialami Sabrina Chairunnisa saat Berlibur di Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/483/2856397/mengenal-bahaya-dislokasi-pergelangan-kaki-pemulihannya-bisa-mencapai-1-tahun-WM1gtloUHB.jpg
Mengenal Bahaya Dislokasi Pergelangan Kaki, Pemulihannya Bisa Mencapai 1 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/481/2850849/kronologi-insiden-fatal-justyn-vicky-binaragawan-bali-yang-tewas-saat-training-nkNCrlbcMz.JPG
Kronologi Insiden Fatal Justyn Vicky, Binaragawan Bali yang Tewas saat Training
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/481/2850800/binaragawan-justyn-vicky-meninggal-usai-tertimpa-barbel-204-kilogram-RzFDBZHIJq.JPG
Binaragawan Justyn Vicky Meninggal Usai Tertimpa Barbel 204 Kilogram
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement