Ramai di Medsos Debat Soal Pasta Gigi Berfluoride Diklaim Kurang Baik, Ini Kata Dokter

BARU-baru ini media sosial dihebohkan dengan keributan antar netizen yang membahas tentang penggunaan pasta gigi berfluoride yang dianggap kurang baik. Keramaian ini, terungkap lewat netizen pemilik akun Twitter @darryl_wezy.

Dalam cuitan yang sudah dilihat lebih dari 797 ribu kali itu, sang netizen mengungkapkan sejak 7 tahun terakhir mengurangi penggunaan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kemudian, ia pun merekomendasikan beberapa produk pasta gigi yang tidak mengandung fluoride.

Dari cuitannya itu ternyata banyak netizen yang tidak setuju. Banyak dari mereka yang mengatakan kalau gigi membutuhkan fluoride. Salah satu dokter gigi bernama Shincia Zaga juga ikut menanggapi, memberikan komentarnya. Sang dokter merekomendasikan untuk memakai pasta gigi berfluoride.

"Percayalah kami dokter gigi belajar 6 tahun sudah khatam masalah fluoride ini. Jurnal pun sudah banyak. Jangan menzolimi anak kita dengan info dari orang yang tidak sesuai bidang ilmunya. Sekian," tulis akun tersebut.

(Foto: Tangkapan layar X)