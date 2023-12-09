5 Tempat Wisata Terbaik di Antartika, Destinasi Impian yang Berjiwa Petualang

ANTARTIKA merupakan benua terdingin di dunia, di mana seluruh kawasannya dipenuhi oleh es. Benua ini juga memiliki tingkat curah hujan yang cukup rendah, dibandingkan benua lainnya.

Hal ini disebabkan, karena Antartika terdiri atas 70 persen air tawar, yang berasal dari lapisan es.

Namun, benua ini ternyata memiliki destinasi wisata yang indah dan menawarkan pantai dan satwa liar yang menakjubkan. Bahkan, dapat ditumbuhi sebanyak 1.150 spesies jamur.

Nah, berikut Okezone rangkumkan lima destinasi wisata di Antartika, destinasi impian bagi mereka yang berjiwa petualang;

1. King George Island

Anda akan menemukan berbagai satwa liar seperti paus, anjing laut, dan penguin Gentoo Chinstrap, yang terletak di wilayah barat Sememanjung Antartika.

Selain itu pulau ini digunakan sebagai lokasi penelitian ilmiah, serta memiliki pemandangan berupa gletser dan pantai berbatu yang memesona.

(Foto: TripAdvisor/Tissa Travels)

2. Grytviken Whaling Station

Tempat ini menyimpan beragam suasana unik bagi Anda yang menyukai dunia sejarah, di mana Anda akan melihat peninggalan kapal-kapal bersejarah, peralatan kuno, dan juga sebuah tempat pemakaman milik tokoh sejarah bernama, Ernest Shackleton. Serta, destinasi yang tepat untuk mengeksplor keindahan alam Antartika.

3. Bransfield House

Ketika berkunjung ke sini, Anda akan dibawa ke suasana sejarah dengan beragam literatur yang futuristik, salah satunya mengetahui tentang informasi pembangunan stasiun masa lampau. Bahkan, tersedia juga toko ornamen menarik yang dapat pengunjung beli.