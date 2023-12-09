5 Rekomendasi Pantai Cantik Penawar Lelah, Paling Cocok buat Kaum Mageran

INDONESIA, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki beragam pantai yang memikat dengan keindahan alamnya.

Beberapa pantai di Indonesia menawarkan pasir putih lembut, air laut jernih, dan keanekaragaman hayati laut yang menakjubkan.

Apakah Anda salah satu dari kaum mageran yang ingin menikmati keindahan pantai tanpa repot, apalagi harus menjangkaunya dengan medan yang sulit?

Jangan khawatir, Okezone telah merangkum daftar 5 destinasi pantai yang sempurna untuk Anda yang ingin bersantai tanpa harus bergerak terlalu banyak.

Berikut tempat-tempat ajaib ini yang cocok untuk kaum mageran seperti Anda!

1. Pantai Gunung Payung

Jika Anda ingin menikmati liburan di pantai tanpa terganggu oleh keramaian wisatawan, coba kunjungi Pantai Gunung Payung di Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

(Foto: Instagram/@therunawayfamily)

Pantai ini masih sangat alami dan belum terlalu banyak diketahui orang. Di sini, Anda bisa merasakan ketenangan dan kenyamanan layaknya berada di pantai pribadi.

Ada gua yang menakjubkan untuk diabadikan dalam foto, air laut berwarna biru tosca yang memukau, dan tersedia shelter bus.

2. Pantai Tanah Barak

Pantai Tanah Barak termasuk dalam kategori pantai dengan batu karang eksotis dan ombak yang sangat tenang. Pantai ini terletak di Desa Kutuh, Kuta Selatan, berdekatan dengan Pantai Pandawa yang memiliki akses yang sama.

Dengan dibukanya akses menuju Pantai Tanah Barak, ini menjadi tambahan destinasi wisata baru di Bali. Pantai ini menawarkan pemandangan perbukitan dan tebing yang cantik.

(Foto: dok. Ang Leonard Anthony)

Anda dapat menemukan banyak batu-batuan epik, jalanan yang indah menuju pantai, dan kesempatan untuk melihat penerjun payung.

3. Pantai Pura Geger

Pantai Pura Geger terletak di area Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, yang dekat dengan berbagai tempat wisata menarik di pulau ini.

Banyak wisatawan yang memilih berlibur di daerah ini, dan Pantai Pura Geger dianggap sebagai tempat yang tersembunyi karena jarang dikunjungi oleh banyak orang.

Begitu tiba di pantai ini, Anda akan disambut oleh tebing karang tinggi yang menambah pesona keindahan pantai, pantai yang luas, dan tangga pendek untuk akses yang mudah.