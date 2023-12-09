7 Destinasi Wisata Susur Sungai Terbaik Indonesia, Nomor 6 Terpendek di Dunia

Sungai Tamborasi di Kolaka, Sultra jadi yang terpendek di dunia (Foto: Instagram/@arisigit_arsandi)

TAHUKAH Anda mengapa Indonesia memiliki banyak sungai, danau, dan lainnya? Rupanya, negara ini memiliki iklim tropis dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi.

Berjuluk sebagai negara kepulauan, kondisi ini juga mendukung keberagaman destinasi wisata alam, terutama perairan yang memukau.

Seperti tujuh sungai di bawah ini, yang tidak hanya menawarkan pesona alam menakjubkan, namun juga sebagai sentra ekonomi bagi masyarakat setempat. Berikut ulasannya seperti dikutip dari laman Go Travelly;

1. Sungai Kampar, Riau

Sungai ini menyuguhkan pemandangan ombak yang memesona, dan masuk sebagai salah satu ombak terbesar di dunia. Memiliki ketinggian sekitar 6-10 meter, dengan panjangnya hampir 42 km, yang cocok bagi Anda untuk berselancar.

(Foto: Instagram/@wakturi)

Sungai ini juga cukup populer yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Riau. Uniknya, ombak kencang di sungai ini hanya terjadi di waktu tertentu saja, tepatnya ketika musim hujan, yakni di bulan November dan Desember.

2. Sungai Musi, Sumatera Selatan

Merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia, sungai ini terletak di Palembang, dan menjadi pusat perekonomian di Sumatera Selatan.

Anda dapat menggunakan getek untuk menelusuri setiap sudut kawasan ini hingga ke spot Pulau Kemaro, sambil menikmati pemandangan indah dari tepi sungai, termasuk Pagoda. Di sini, tersedia juga restoran apung yang bisa Anda pilih untuk menikmati makan malam.

3. Kalisuci, Yogyakarta

Berlokasi di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, sungai ini menawarkan pesona alam airnya dan juga terdapat gua-gua yang indah di sekitar wilayah karstnya.

(Foto: dok. Amin Rahmadi)

Tersedia juga beberapa atribut untuk menjaga kenyamanan pengunjung, ketika menelusuri daerah sungai ini.

4. Sungai Niyama, Jawa Timur

Terletak di Dusun Sidem, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, sungai ini menawarkan pemandangan air sungai yang berwarna hijau, yang dikelilingi oleh hamparan pepohonan yang menambah suasana asri dan sejuk.

Di sini, Anda juga akan menemukan sebuah terowongan, dan menjadi bukti nyata dari kerja paksa romusha yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Jepang.