5 Rekomendasi Hotel Instagramable di Yogyakarta, Nginap Nyaman Bisa Selfie Sepuasnya!

MENJELANG libur natal dan tahun baru, tentu ide liburan seru bisa Anda lakukan bersama keluarga. Salah satunya destinasi wisata liburan yang menarik dikunjungi ialah Yogyakarta.

Yogyakarta selalu memiliki pesona tersendiri untuk memanjakan para wisata yang berkunjung.

Tak hanya alamnya, tapi juga banyak rekomendasi hotel atau tempat penginaapan yang unik dan wajib jadi pilihan saat berkunjung ke Yogyakarta.

Ada banyak hotel di Yogyakarta yang menyajikan desain yang menarik dan pastinya instagramable.

Anda bisa sepuasnya berpose kemudian mengunggahnya di sosial media. Penasaran, hotel instagramable apa saja yang ada di Kota Gudeg? Berikut ulasannya sebagiamana dikutip dari Indonesia Travel dan sumber lainnya;

(Foto: Yats Colony)

1. Yats Colony

Pertama ada hotel Yats Colony. Hotel ini memiliki konsep ala resort mewah di pulau tropis. Bangunan ini juga cukup artistik dengan nuansa yang cerah.

Hotel ini terletak di Jalan Patangpuluhan No. 23 Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Saat datang, pengunjung akan langsung disambut dengan kolam yang dikelilingi dengan bangunan hotel yang aesthetic.

Dijamin, Hotel Yats Colony ini cocok untuk menjadi tempat Anda menginap di Yogyakarta dengan nuansa yang instagramable.

(Foto: Elvis)

2. Omah Kecebong

Selanjutnya ada Hotel Omah Kecebong. Buat Anda yang mencari konsep penginapan dengan nuansa tradisional, tempat ini cocok untuk Anda kunjungi.

Terletak di kawasan Sleman, Yogyakarta, Hotel Omah Kecebong memiliki nuansa rumah tradisional dengan nuansa kayu coklat yang kental.

Meski mengusung konsep kuno, Omah Kecebong ini tetap unik dan terlihat instagramable lho!

(Foto: dok. Yudha Raditya)

3. Hotel Greenhost

Bila Anda berkunjung di daerah Prawirotaman, Yogyakarta, Hotel Greenhost bisa jadi pilihan yang tepat. Seperti namanya, hotel ini memiliki konsep hijau dan asri dengan banyak tanaman merambat.

Hotel ini juga memiliki bangunan yang artistik dengan nuansa dominan warna putih. Ada pula tempat bersantai di lantai paling atas hotel atau The Attic Lounge, yang juga terhubung dengan taman hidroponik di atap hotel.