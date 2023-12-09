Jelajahi Museum Tsunami Aceh, Bangunan Emosional Pengingat Tragedi yang Renggut Ratusan Ribu Nyawa

TERDAPAT berbagai destinasi wisata di Aceh yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya ialah Museum Tsunami, tempat di mana kenangan peristiwa kelam tsunami dahsyat pada 26 Desember 2004 tersimpan di dalamnya.

Tragedi memilukan itu menelan lebih 200 ribu nyawa manusia serta meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Aceh.

Museum Tsunami berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 3, Kota Banda Aceh. Muesum ini beroperasi setiap setiap hari, mulai dari pukul 09.00-12.00 WIB dan 14.00-16.00 WIB.

Setiap pengunjung yang datang akan dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Nantinya pengunjung akan mendapatkan satu kartu yang digunakan untuk membuka pintu masuk ke Museum Tsunami.

Pengunjung akan diarahkan untuk memasuki sebuah jalan seperti gang yang ada di dalam ruangan.

(Foto: MPI/Devi Ari Rahmadhani)

Bagian kanan dan kirinya dihiasi air terjun. Ketika mulai masuk, jalan tersebut terasa biasa saja.

Namun, ketika dua hingga tiga langkah ke depan, pengunjung merasakan rintikan hujan yang membasahi tubuhnya.

Air hujan ini akan mengiringi perjalanan pengunjung sampai masuk ke dalam aula besar yang berisi foto-foto kejadian tsunami. Banyak sekali foto yang memperlihatkan bangunan runtuh saat tsunami.

Perjalanan berlanjut ke sumur doa. Ruangan ini merupakan simbol kuburan massal korban tsunami.

(Foto: MPI/Devi Ari Rahmadhani)

Berbentuk sumur dengan tinggi sekitar 30 meter. Sungguh benar-benar sangat emosional dan akan membawa pengunjung flasback sehingga turut merasakan tragedi mengerikan itu.

Terdapat 3.600 nama korban di sekeliling dinding yang mewakili ribuan korban tanpa ditemukan oleh saudara dan keluarga.

Di bagian paling atas terdapat lafadz Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai maksud setiap makhluk yang hidup akan kembali kepada-Nya.

Di sebelah sumur doa terdapat jalan kecil yang disebut lorong kebingungan. Lorong ini menggambarkan kondisi para penyintas tsunami Aceh 2004, diumpamakan seperti kesedihan dan kebingungan kehilangan banyak hal, seperti keluarga, harta benda, pekerjaan, bahkan anggota tubuh mereka sendiri.