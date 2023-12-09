Kucing Lucu Sang Pemburu Tikus di Stasiun Ini Mati, Ucapan Duka Bergema di Medsos

Felix, kucing pemburu tikus di Stasiun Huddersfield, Inggris mati akibat penyakit misterius (Foto: Express/Random House)

SEEKOR kucing yang kesehariannya berpatroli di stasiun kereta api wilayah West Yorkshire, Inggris akhirnya mati setelah mengidap penyakit misterius. Kabar kematian Felix sontak mengundang luapan kesedihan warganet di media sosial.

Felix, sehari-hari bertugas sebagai Senior Pest Controller di Stasiun Kereta Api Huddersfield. Ia mati pada 3 Desember 2023 lalu setelah ditemukan mengidap penyakit yang sulit disembuhkan.

Kucing berbulu hitam kombinasi putih itu lahir pada 17 Mei 2011, dan bergabung dengan tim Trans Pennine Express (TPE) enam pekan kemudian, menghabiskan sebagian besar hidupnya 'berdinas' di stasiun tersebut.

Saat baru lahir, staf stasiun mengira Felix kucing jantan. Mengawali tugasnya kucing gesit tersebut mengenakan jaket berwarna terang dan brevet bertuliskan TPE. Ia bahkan menikmati penggunaan pintu khusus untuk kucing yang memungkinkannya melewati pembatas stasiun.

Felix menghabiskan harinya memburu tikus, berteman dengan para penumpang, dan dibayar dengan camilan kucing.

Kematian kucing itu diumumkan oleh TPE, yang menyebut bahwa dia secara manusiawi dihentikan hidupnya di sebuah klinik hewan setempat.

(Foto: Express/Random House)

Sesaat sebelum meregang nyawa, Felix ditemani oleh Angie Hunte selaku Manajer Stasiun Huddersfield, dan Pemimpin Tim Stasiun Huddersfield, Jacqui Cox.

“Felix lebih dari sekadar kucing. Dia adalah anggota tercinta dari keluarga stasiun kami dan meninggalkan jejak kakinya di hati banyak penumpang saat mereka melewati stasiun,” ujar Angie mengutip Daily Mail.

"Kehadirannya membawa senyuman bagi pengunjung dari seluruh dunia, membuat Stasiun Huddersfield menjadi tempat istimewa. Kami akan sangat merindukannya," tambahnya.

Felix bertugas di stasiun tersebut selama 12 tahun dan meninggalkan muridnya Bolt, yang bergabung pada tahun 2018.

Pasangan ini telah berpartisipasi dalam kalender tahunan dan telah diabadikan dalam dua buku, mengumpulkan lebih dari 240 ribu pound untuk tujuan amal.

Puncak ketenarannya dimulai pada tahun 2015 ketika penumpang Alan Hind bertemu dengan kucing ramah ini selama perjalanan harian antara Huddersfield dan Manchester. Alan membuat halaman Facebook untuk Felix dan sejak itu telah mendapatkan 170.000 pengikut.