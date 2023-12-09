Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kucing Lucu Sang Pemburu Tikus di Stasiun Ini Mati, Ucapan Duka Bergema di Medsos

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |17:02 WIB
Kucing Lucu Sang Pemburu Tikus di Stasiun Ini Mati, Ucapan Duka Bergema di Medsos
Felix, kucing pemburu tikus di Stasiun Huddersfield, Inggris mati akibat penyakit misterius (Foto: Express/Random House)
A
A
A

SEEKOR kucing yang kesehariannya berpatroli di stasiun kereta api wilayah West Yorkshire, Inggris akhirnya mati setelah mengidap penyakit misterius. Kabar kematian Felix sontak mengundang luapan kesedihan warganet di media sosial.

Felix, sehari-hari bertugas sebagai Senior Pest Controller di Stasiun Kereta Api Huddersfield. Ia mati pada 3 Desember 2023 lalu setelah ditemukan mengidap penyakit yang sulit disembuhkan.

Kucing berbulu hitam kombinasi putih itu lahir pada 17 Mei 2011, dan bergabung dengan tim Trans Pennine Express (TPE) enam pekan kemudian, menghabiskan sebagian besar hidupnya 'berdinas' di stasiun tersebut.

Saat baru lahir, staf stasiun mengira Felix kucing jantan. Mengawali tugasnya kucing gesit tersebut mengenakan jaket berwarna terang dan brevet bertuliskan TPE. Ia bahkan menikmati penggunaan pintu khusus untuk kucing yang memungkinkannya melewati pembatas stasiun.

Felix menghabiskan harinya memburu tikus, berteman dengan para penumpang, dan dibayar dengan camilan kucing.

Kematian kucing itu diumumkan oleh TPE, yang menyebut bahwa dia secara manusiawi dihentikan hidupnya di sebuah klinik hewan setempat.

Felix

(Foto: Express/Random House)

Sesaat sebelum meregang nyawa, Felix ditemani oleh Angie Hunte selaku Manajer Stasiun Huddersfield, dan Pemimpin Tim Stasiun Huddersfield, Jacqui Cox.

“Felix lebih dari sekadar kucing. Dia adalah anggota tercinta dari keluarga stasiun kami dan meninggalkan jejak kakinya di hati banyak penumpang saat mereka melewati stasiun,” ujar Angie mengutip Daily Mail.

"Kehadirannya membawa senyuman bagi pengunjung dari seluruh dunia, membuat Stasiun Huddersfield menjadi tempat istimewa. Kami akan sangat merindukannya," tambahnya.

Felix bertugas di stasiun tersebut selama 12 tahun dan meninggalkan muridnya Bolt, yang bergabung pada tahun 2018.

Pasangan ini telah berpartisipasi dalam kalender tahunan dan telah diabadikan dalam dua buku, mengumpulkan lebih dari 240 ribu pound untuk tujuan amal.

Puncak ketenarannya dimulai pada tahun 2015 ketika penumpang Alan Hind bertemu dengan kucing ramah ini selama perjalanan harian antara Huddersfield dan Manchester. Alan membuat halaman Facebook untuk Felix dan sejak itu telah mendapatkan 170.000 pengikut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/406/3096743/melihat_bayi_bayi_satwa_langka_yang_lahir_di_bogor-lKWA_large.jpg
Melihat Bayi-Bayi Satwa Langka yang Lahir di Bogor, Singa hingga Owa Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/406/3020134/hiu_macan-8hiY_large.JPG
Hiu Macan Muntahkan Hewan Berduri Mirip Landak Bikin Kaget Ilmuwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013624/ternyata-ini-alasan-ular-king-kobra-punya-racun-paling-mematikan-di-dunia-O0iYsUeVzz.jpg
Ternyata Ini Alasan Ular King Kobra Punya Racun Paling Mematikan di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011841/bernyali-besar-benarkah-garangan-kebal-dengan-racun-ular-kobra-VDU1Iqri7G.JPG
Bernyali Besar, Benarkah Garangan Kebal dengan Racun Ular Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008920/mengenal-ular-kadut-sang-predator-air-yang-pemalu-zr4Yq40QNB.JPG
Mengenal Ular Kadut, Sang Predator Air yang Pemalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008140/lebih-ngeri-dari-piranha-ikan-mungil-ini-suka-masuk-ke-alat-vital-manusia-tSKGO2PKHp.JPG
Lebih Ngeri dari Piranha, Ikan Mungil Ini Suka Masuk ke Alat Vital Manusia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement