Viral Bule Bikin Tato Pakai Tulisan Arab, Pas Dibaca Malah Bikin Ngakak

SEORANG turis membagikan video penjelasan lanjutan setelah klip yang dia posting tentang tato yang dia buat di Maroko bersama dengan dua pria Australia menjadi viral.

Seorang turis mengungkapkan mengapa dia membuat tato kata 'mayones' di lengannya setelah dia diejek dalam klip viral itu.

Caitlin Delphine, berasal dari Swedia, membagikan TikTok yang menjelaskan bahwa dia dan seorang temannya memutuskan untuk membuat tato yang serasi dalam bahasa Arab. Bersama dengan dua pria Australia yang mereka temui di sebuah asrama di Maroko.

Dalam klip tersebut, yang telah dilihat hampir 2 juta kali, dia mendekati lengan temannya dengan ponsel menggunakan Google Translate. Demi mengungkapkan arti sebenarnya dari tato tersebut, yaitu mayonaise.

Temannya kemudian melihat ke kamera sambil tertawa dengan ekspresi wajah yang menyiratkan bahwa itu mungkin sebuah kesalahan.

Penonton dibuat bingung, dan beberapa orang mempertanyakan apakah itu dimaksudkan untuk mengatakan sesuatu yang lain.

“Apa yang seharusnya dikatakan?” salah satu orang yang bingung bertanya.

(Foto: X/@SaeedDiCaprio)

“Itu tertulis mayonaise dalam bahasa Inggris, tetapi ditulis dalam bahasa Arab,” seseorang menjawab,

Sementara yang lain menambahkan; “Kamu akan mengucapkannya 'mayuniz' sehingga siapapun yang bisa membaca bahasa Arab akan mengetahuinya meskipun mereka tidak bisa mengucapkannya haha,”

Menyusul kebingungan dengan karya seni tersebut, Caitlin membuat video lanjutan yang menjelaskan latar belakang cerita.

“Saya memposting TikTok ini sebagai lelucon dan saya memiliki kurang dari 100 pengikut dan saya tidak berpikir ada orang yang akan melihatnya. Namun, sekarang orang-orang mengulanginya dan itu sudah tidak terkendali,” dia tertawa.

“Pertama-tama ya, tato-tato ini memang disengaja,” kata Caitlin.

“Seniman tatonya hebat dan menurutnya semuanya sangat lucu dan kami memastikan untuk pergi ke seniman lokal Maroko,” tambahnya.