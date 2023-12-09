Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kemenparekraf Raih 2 Penghargaan dalam Anugerah Meritokrasi 2023, Sandiaga: Ini Jadi Motivasi Kami

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |10:00 WIB
Kemenparekraf Raih 2 Penghargaan dalam Anugerah Meritokrasi 2023, Sandiaga: Ini Jadi Motivasi Kami
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) kembali menerima penghargaan dalam Anugerah Meritokrasi 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas prestasinya dalam menerapkan sistem merit di lingkungan internal Kemenparekraf dan indeks kualitas pengisian JPT dengan predikat 'Sangat Baik'.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengaku bangga atas prestasi yang diraih tersebut.

Pada kategori Penerapan Sistem Merit, Kemenparekraf berhasil mendapatkan nilai 330. Sementara kategori Indeks Kualitas Pengisian JPT dengan nilai 93,6.

Kemenparekraf Raih Penghargaan

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sandi mengatakan, nilai yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan yang dilakukan Kemenparekraf di tiap tahunnya. Karena pada 2022 Kemenparekraf mendapatkan predikat 'Baik' dengan nilai 295 untuk Penerapan Sistem Merit dan predikat 'Baik' dengan nilai 88,80 untuk Kualitas Pengisian JPT.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk mengedepankan meritokrasi dalam promosi dan rotasi bagi semua pegawai di lingkungan Kemenparekraf," ujarnya mengutip laman Kemenparekraf.

Dengan menerapkan sistem meritokrasi artinya instansi memberikan kesempatan yang sama kepada setiap insan di Kemenparekraf untuk berhasil tanpa memandang latar belakang tetapi berdasarkan prestasi dan kapabilitas yang dimiliki. Sehingga upaya ini akan membangun birokrasi yang netral dan tidak berpihak.

Halaman:
1 2
      
