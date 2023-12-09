Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Influencer Bongkar Aksi Tipu-Tipu Money Changer di Bali, Begini Modus Pelaku Beraksi

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |09:02 WIB
Influencer Bongkar Aksi Tipu-Tipu <i>Money Changer</i> di Bali, Begini Modus Pelaku Beraksi
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

TURIS asing diimbau agar mewaspadai dugaan aksi penipuan yang marak terjadi di tempat penukaran uang (money changer) di Bali.

Ya, kasus tipu-tipu di money changer kembali menjadi sorotan menyusul rekaman video menunjukkan seorang operator money changer diduga berupaya mengantongi uang senilai Rp150.000 saat melayani pelanggan.

Ini bukan pertama kalinya wisatawan mancanegara diperingatkan untuk berhati-hati terhadap penipuan yang sudah marak terjadi ini.

Adalah wajar jika wisatawan bepergian membawa mata uang lokal yang lebih sedikit, sehingga mereka membutuhkan money changer untuk bertransaksi.

Beberapa orang menyamakan aksi penipuan ini dengan 'keajaiban' lantaran betapa mudahnya turis kehilangan uang saat menukarkan uangnya di money changer Bali.

Penipuan Money Changer di Bali

(Foto: News.com.au)

Berdasarkan rekaman yang diposting influencer Lisa Anggara dan dibagikan ulang oleh Canggu Bali News nampak pelaku berusaha menipu konsumen.

“Hati-hati terhadap penipuan money changer di dekat labrisa (La Brisa),” kata Lisa mengutip laman News.com.au.

“Dia (pelaku) mencoba menyelipkan Rp150 ribu (sekitar hampir USD10) ke belakang meja sambil menghitung. Untunglah teman saya menghitung tiga kali," tuturnya.

Wanita dalam video tersebut terlihat menghitung setumpuk uang kertas sebelum mempertanyakan jumlahnya.

Nampak operator money changer itu dengan buru-buru mengeluarkan beberapa lembar uang pecahan Rp50.000 dari belakang meja kasir dan secara halus menambahkannya ke tumpukan uang kertas di tangannya barulah dihitung ulang.

Meski sudah mencoba melakukan triknya dengan halus tetap saja 'permainan tangan' pelaku terekam jelas di kamera sehingga tidak bisa mengelak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/406/3156057/sunset_bali-LSV6_large.jpeg
Bali Dinobatkan sebagai Tempat Sunset Terindah di Dunia Versi Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/549/3139951/liburan_ke_bali_pilih_kos_kosan_atau_hotel_ini_kelebihan_dan_kekurangannya-53QF_large.jpg
Liburan ke Bali Pilih Kos-kosan atau Hotel? Ini Kelebihan dan Kekurangannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/406/3095201/sejarah_ular_suci_tanah_lot_lebih_berbahaya_dari_kobra-woHG_large.jpg
Sejarah Ular Suci Tanah Lot, Lebih Berbahaya dari Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013914/selebgram-curhat-bali-dijajah-wna-buka-usaha-hingga-beli-tanah-buat-bangun-vila-xor3cC1xlT.JPG
Selebgram Curhat Bali Dijajah WNA, Buka Usaha hingga Beli Tanah buat Bangun Vila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012117/berusia-ribuan-tahun-unesco-berkomitmen-pertahankan-subak-sebagai-warisan-budaya-dunia-Da9h2T0RIs.JPG
Berusia Ribuan Tahun, UNESCO Berkomitmen Pertahankan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011744/banyak-vila-di-bali-belum-tersertifikasi-sandiaga-berisiko-disalahgunakan-UOdz21Vqos.JPG
Banyak Vila di Bali Belum Tersertifikasi, Sandiaga: Berisiko Disalahgunakan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement