Influencer Bongkar Aksi Tipu-Tipu Money Changer di Bali, Begini Modus Pelaku Beraksi

TURIS asing diimbau agar mewaspadai dugaan aksi penipuan yang marak terjadi di tempat penukaran uang (money changer) di Bali.

Ya, kasus tipu-tipu di money changer kembali menjadi sorotan menyusul rekaman video menunjukkan seorang operator money changer diduga berupaya mengantongi uang senilai Rp150.000 saat melayani pelanggan.

Ini bukan pertama kalinya wisatawan mancanegara diperingatkan untuk berhati-hati terhadap penipuan yang sudah marak terjadi ini.

Adalah wajar jika wisatawan bepergian membawa mata uang lokal yang lebih sedikit, sehingga mereka membutuhkan money changer untuk bertransaksi.

Beberapa orang menyamakan aksi penipuan ini dengan 'keajaiban' lantaran betapa mudahnya turis kehilangan uang saat menukarkan uangnya di money changer Bali.

(Foto: News.com.au)

Berdasarkan rekaman yang diposting influencer Lisa Anggara dan dibagikan ulang oleh Canggu Bali News nampak pelaku berusaha menipu konsumen.

“Hati-hati terhadap penipuan money changer di dekat labrisa (La Brisa),” kata Lisa mengutip laman News.com.au.

“Dia (pelaku) mencoba menyelipkan Rp150 ribu (sekitar hampir USD10) ke belakang meja sambil menghitung. Untunglah teman saya menghitung tiga kali," tuturnya.

Wanita dalam video tersebut terlihat menghitung setumpuk uang kertas sebelum mempertanyakan jumlahnya.

Nampak operator money changer itu dengan buru-buru mengeluarkan beberapa lembar uang pecahan Rp50.000 dari belakang meja kasir dan secara halus menambahkannya ke tumpukan uang kertas di tangannya barulah dihitung ulang.

Meski sudah mencoba melakukan triknya dengan halus tetap saja 'permainan tangan' pelaku terekam jelas di kamera sehingga tidak bisa mengelak.