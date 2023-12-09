Resep Makan Pagi Tilapia Cream Soup

MAKAN pagi dengan menu pratis tentu menjadi incaran semua orang. Namun, jangan sekedar pratis, juga harus ada kandungan nutrisnya.

Misalnya saja tilapia cream soup. Pasalnya, ikan tilapia memiliki kelebihan seperti protein yang lebih tinggi dari ikan salmon, bebas antibiotik, tinggi Vitamin D yang bagus untuk anak-anak dan usia lajut.

BACA JUGA: Resep Makan Malam Nasi Telur Hong Kong

Mengutip Instagram @ninna_nyose, Minggu (10/12/2023), berikut resepnya.

Bahan A:

1/2 bawang bombai, cincang kasar

3 buah bawang putih, cincang halus

3 cm jahe, geprek

1 sdm butter

BACA JUGA: Resep Makan Malam Cumi Saus Padang

Bahan B:

200 gram tilapia

20 gram terigu

1 buah jagung, pipil

1 buah wortel, cincang kasar

250 ml air

250 ml susu UHT