WOMEN FOOD

Resep Makan Pagi Tilapia Cream Soup

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |14:05 WIB
Resep Makan Pagi Tilapia Cream Soup
Tilapia cream soup untuk makan pagi. (Foto: Instagram)
MAKAN pagi dengan menu pratis tentu menjadi incaran semua orang. Namun, jangan sekedar pratis, juga harus ada kandungan nutrisnya.

Misalnya saja tilapia cream soup. Pasalnya, ikan tilapia memiliki kelebihan seperti protein yang lebih tinggi dari ikan salmon, bebas antibiotik, tinggi Vitamin D yang bagus untuk anak-anak dan usia lajut.

Soup

Mengutip Instagram @ninna_nyose, Minggu (10/12/2023), berikut resepnya.

Bahan A:

1/2 bawang bombai, cincang kasar

3 buah bawang putih, cincang halus

3 cm jahe, geprek

1 sdm butter

Bahan B:

200 gram tilapia

20 gram terigu

1 buah jagung, pipil

1 buah wortel, cincang kasar

250 ml air

250 ml susu UHT

