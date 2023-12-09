MAKAN pagi dengan menu pratis tentu menjadi incaran semua orang. Namun, jangan sekedar pratis, juga harus ada kandungan nutrisnya.
Misalnya saja tilapia cream soup. Pasalnya, ikan tilapia memiliki kelebihan seperti protein yang lebih tinggi dari ikan salmon, bebas antibiotik, tinggi Vitamin D yang bagus untuk anak-anak dan usia lajut.
Mengutip Instagram @ninna_nyose, Minggu (10/12/2023), berikut resepnya.
Bahan A:
1/2 bawang bombai, cincang kasar
3 buah bawang putih, cincang halus
3 cm jahe, geprek
1 sdm butter
Bahan B:
200 gram tilapia
20 gram terigu
1 buah jagung, pipil
1 buah wortel, cincang kasar
250 ml air
250 ml susu UHT