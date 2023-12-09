Resep Makan Siang, Ada Soto dan Tauto

MAKAN siang dengan menu berkuah? Yuk, cobain aneka soto dengan kuah kaldu yang gurih.

Menu ini juga cocok dihidangkan bersama keluarga, apalagi musim hujan seperti sekarang ini. Tidak lagi hanya mengenyangkan, juga menghangatkan tubuh.

BACA JUGA: Resep Makan Malam Nasi Telur Hong Kong

Bahan-bahannya mudah didapat dan cara membuatnya pun sangat praktis. Mengutip berbagai sumber, Minggu (10/12/2023), berikut resep yang bisa kamu ikuti.

Soto Ayam Medan





(Instagram @dada.tastes)

Bahan:

1 ekor ayam kampung, potong sesuai selera

1000 ml air

200 ml santan pekat

2 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk

1 bh bunga lawang

2 bh kapulaga

1 cm lengkuas geprek

3 batang serai geprek

Secukupnya garam, merica, perasa dan gula

Bumbu Halus:

6 butir bawang merah

3 siung bawang putih

4 cm kunyit bakar

1 cm jahe

1/2 sdm ketumbar sangrai

1/2 sdt jintan

BACA JUGA: Resep Makan Malam Cumi Saus Padang

Bahan Pelengkap:

telur rebus

tomat

Perkedel

Emping

Jeruk limau

Sambal hijau

Bahan taburan :

Daun seledri

Daun bawang

Bawang goreng

Cara membuat:

1. Panaskan minyak dan tumis bumbu halus, daun salam, daun jeruk, bunga lawang, kapulaga, lengkuas, dan serai sampai harum, masukkan ayam aduk sampai berubah warna.

2. Tuang air dan masukkan santan sambil di aduk agar santan tidak pecah. Tambahkan garam, merica dan gula. Tutup dan masak sampai ayam empuk dan matang, angkat ayam dan tiriskan.

3. Goreng ayam utuh atau suwir-suwir, sisihkan.

4. Sajikan dengan kuah soto bersama nasi, ayam goreng, bahan pelengkap dan bahan taburan.