4 Resep Makanan untuk Perayaan Natal, Pannetone hingga Bebek Panggang Hongaria

PERAYAAN Natal sudah siap disambut dengan penuh suka cita oleh umat Nasrani sebentar lagi. Masyarakat yang merayakan, sudah mulai mempersiapkan perayaan Natal dengan dekorasi bernuansa hijau dan merah, pohon natal, hingga makanan khas Natal.

Membahas soal makanan khas Natal, banyak sekali macamnya. Mulai dari makanan berat hingga camilan yang menyenangkan. Makanan tersebut disajikan dan disantap bersama keluarga. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum empat resep makanan khas perayaan Natal. Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Sabtu (9/12/2023)

1. Ayam panggang oven

Bahan-bahan:

1 ekor ayam utuh besar

3 batang wortel

4 buah kentang

1 batang celery

3 batang rosemary

1 buah bawang bombai

50 gram butter

100 ml white wine

200 ml air

Garam dan lada secukupnya

Bahan olesan:

1 sdm olive oil

1 sdm kecap shoyu

Cara memasak;

1. Potong wortel, kentang, bawang bombay, dan celery kotak-kotak. Sisihkan.

2. Cuci bersih satu ekor ayam, kemudian taburkan garam dan lada ke seluruh permukaan ayam. Kemudian olesi dengan campuran olive oil dan kecap shoyu.

3. Masukkan butter, celery, bawang bombai, rosemary ke dalam rongga perut ayam. Kemudian taruh bawang bombai, celery dan wortel disekelilingnya. Masukkan white wine dan air, tutup panci dan panaskan selama 15 menit dengan api sedang.

4. Masukkan kentang dan oven kembali dengan suhu 200 derajat selama 30 menit. Keluarkan ayam dan kembali olesi dengan olive oil dan shoyu, kemudian oven lagi selama 30 menit

5. Keluarkan dari oven dan sajikan selagi hangat.

2. Pannetone roti

Bahan:

250 gr tepung cakra

2 butir kuning telur +1 telur utuh

125 cc susu cair

5 1/2 gr ragi instan

50 gr gula pasir

50 gr butter

1/4 sdt garam

Mixed fruit :

100 gr raisin

75 gr cherry merah hijau

35 gr cranberry

1 sdm parutan kulit lemon

1 sdt rhum

1/2 sdt vanilla cair

1 sdt cinnamon

(Foto: @ciciliasalamony)

Cara membuat:

1. Campurkan susu cair, rhum, vanilla, dan telur, aduk hingga rata.

2. Campur terigu, gula, cinnamon. Masukkan campuran bahan basah, lalu uleni hingga setengah kalis. Setelah itu masukkan butter dan garam. Uleni lagi hingga kalis.

3. Masukin buah kering ke dalam adonan, aduk hingga rata.

4. Diamkan adonan selama kurang lebih 40 menit sampai mengembang.

5. Alasi loyang bulat diameter 17 cm dengan kertas roti, kempiskan adonan, bentuk bulat kemudian masukkan dalam loyang. Diamkan hingga mengembang lagi sebelum dimasukkan ke oven.

6. Sebelum masuk oven gunting atasnya dan beri butter 1 sdt. Panggang di oven yang sudah dipanaskan dengan suhu 200 derajat selama 10 menit. Lalu turunkan di suhu 180 derajat selama 40 menit sampai matang. Panettone roti siap disajikan.