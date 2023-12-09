Advertisement
HOME WOMEN FOOD

2 Makanan Berkuah Khas Indonesia Cocok Disantap Saat Hujan Ini Ternyata Sudah Mendunia

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |14:00 WIB
2 Makanan Berkuah Khas Indonesia Cocok Disantap Saat Hujan Ini Ternyata Sudah Mendunia
Rawon, (Foto: Kemenparekraf)
MAKANAN berkuah dengan sensasi gurih dan bisa menghangatkan tubuh, memang kerap jadi primadona di musim hujan seperti sekarang. Bukan hanya bakso atau soto, salah satu makanan khas Indonesia yang cocok disantap ketika musim hujan, yakni adalah rawon dan laksa.

Kedua hidangan khas Nusantara tersebut sama-sama dibuat bumbu-bumbu khas dalam pengolahannya. Rasanya yang lezat, bukan hanya diakui masyarakat Indonesia, tapi juga sudah diakui di lidah global.

Dikutio dari siaran pers Kemenparekraf yang diterima MNC Portal, Sabtu (9/12/2023) menyatakan bahwa Rawon menduduki peringkat pertama sebagai “10 Best Rated Soups in the World 2023”, sementara Laksa masuk dalam jajaran “50 Best Soups in the World 2023” versi Taste Atlas.

Makanan berkuah khas Indonesia ini berhasil mengalahkan sup-sup enak lainnya di dunia, seperti Ramen dari Jepang, hingga Tom Kha Gai dari Thailand. Lantas, seperti apa kelezatan dari sup-sup khas Indonesia yang mendunia ini?

1. Rawon: Salah satu hidangan khas dari daerah Jawa Timur dan mudah ditemui hampir di berbagai tempat di daerah asalnya ini, mulai dari Surabaya hingga Malang. Konon, rawon sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, hal ini dibuktikan dengan disebutnya makanan ini dalam Prasasti Taji (901 M) di Ponorogo, Jawa Timur.

(Foto: Dok Ist) 

Dalam prasasti tersebut rawon ditulis dengan nama “Rarawwan”. Prasasti inilah yang membuat banyak orang meyakini bahwa rawon berasal dari Ponorogo, sebelum akhirnya menyebar ke seluruh pelosok Jawa Timur.

Berdasarkan catatan dalam Serat Wulangan Olah-olah Warna-warni (1926), rawon yang jadi makanan para raja ini dulu dibuat dari daging kerbau, berbeda dari jaman sekarang yang memakai daging sapi yang lebih umum dan mudah ditemukan. Salah satu kunci utama lezat dan uniknya Rawon yakni dengan penggunaan keluak, yang memberikan warna hitam pekat yang menjadi ciri khas rawon.

Halaman: 1 2
1 2
      
