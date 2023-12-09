Besok Menikah dengan Adiba Khanza, Egy Maulana Vikri Sibuk Fitting Jas Pengantin

PERSIAPAN pernikahan pesepakbola, anggota timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri bersama anak sulung ustad Jefri Al Buchori dan Ummi Pipik, Adiba Khanza sudah semakin rampung.

Rencananya, akad nikah dan resepsi akan berlangsung esok hari, Minggu 10 Desember 2023 di kawasan Jakarta Selatan. Jelang hari bahagianya itu, diungkap desainer jas pengantin, Jonathan Wongso melalui akun Instagram pribadinya, @jonathanwongso Egy tampak melakukan sibuk melakukan fitting terakhir jas yang akan dipakainya nanti.

BACA JUGA:

Momen Egy melakukan pengepasan jas pengantinnya tersebut, terlihat didampingi oleh Adiba. Dari unggahan, Egy terluhat mencoba jas berwarna navy blue.

"Fitting session with Egy dan Adiba," tulis Jonathan Wongso dikutip dari akun @jonathanwongso, Sabtu (9/12/2023)

BACA JUGA:

Dalam video yang dibagikan, Egy dan desainer tersebut tampak berbincang santai. Jonathan Wongso juga tampak mengukur bagian bahu dan lengan Egy sembari membantu memakaikan jas biru yang akan dikenakan oleh Egy.