HOME WOMEN FASHION

5 Ide Gaya Mix and Match Outfit Denim ala BLACKPINK, Cocok untuk Hangout Akhir Pekan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |17:00 WIB
5 Ide Gaya Mix and Match Outfit Denim ala BLACKPINK, Cocok untuk Hangout Akhir Pekan
Ide gaya outfit denim ala BLACKPINK, (Foto: Instagram)
A
A
A

AKHIR pekan tak ada salahnya untuk menghabiskan waktu bersama sahabat. Hangout ke tempat yang seru dan belum pernah dikunjungi juga bisa jadi ide yang tepat untuk habiskan waktu bersama.

Nah, bila berencana hangout bersama teman-teman, tak ada salahnya Anda menyiapkan outfit yang cocok. Biar terlihat edgy, pilihan outfit denim bisa jadi pilihan karena terkesan simple dan kasual.

Jangan khawatir, ada beberapa inspirasi outfit denim yang bisa Anda pakai. Salah satu inspirasinya ialah dari gaya outfit para personel BLACKPINK. Penasaran seperti apa? Yuk simak potret tips mix and match denim ala Jennie, Rose, Jisoo dan Lisa di bawah ini, sebagaimana dihimpun dari Vogue UK dan Vogue Singapura, Sabtu (9/12/2023)

1. Crop Top dan jeans: Gaya pertama datang dari Jennie, crop top krem polos kasual yang dipadukan dengan celana jeans denim yang membentu bagian pinggangnya. Outfit ini terlihat simple, namun tetap edgy. Anda juga bisa menambahkan asesoris seperti kalung untuk menambah kesan manis pada penampilan.

2. Denim dan Blazer: Kemudian Anda bisa memadukan denim dan blazer untuk gaya outfit yang semi formal untuk menampilkan kesan rapi tapi tetap chic dan tak berlebihan.

 BACA JUGA:

 

Sebagai atasan, di sini Jennie memadukan top hitam dan blazer motif kotak-kotak berwarna senada. Gaya itu dipadukan celana denim model baggy sehingga memberi kesan oversized di bagian bawah. Jennie juga mnegnakan docmart untuk memberi kesan edgy di looknya ini.

Halaman:
1 2
      
