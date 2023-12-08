Potret Cantik Amanda Manopo Rayakan Ulang Tahun Ke-24

ARTIS cantik Amanda Manopo akhirnya genap berusia 24 tahun, setelah merayakan ulang tahunnya pada 6 Desember 2023 lalu. Amanda Manopo pun mendapat kejutan dari rekan kerjanya.

Hal ini terungkap dari unggahan akun Instagram penggemarnya @vennamandaskatic1999_new. Amanda yang mengenakan dress ungu dengan tali dikejutkan dengan seseorang yang membawa kue lengkap dengan lilin di atasnya saat sedang syuting iklan.

Amanda Manopo tampak begitu cantik dengan dress ungu yang dikenakannya itu. Make-up artist Jovanka Meylin pun mengunggah video yang memperlihatkan riasan wajah Amanda secara lebih dekat ketika mengenakan dress ungu tersebut. Melalui akun Instagram @makeupbyjovanka terungkap bahwa Amanda dirias dengan tiga looks berbeda.

Amanda yang mengenakan tank top putih dirias dengan flawless untuk looks pertama. Sementara saat mengenakan dress ungu di looks kedua, wajahnya dirias dengan make-up bold dimana eyeshadow coklat yang diaplikasikan menonjolkan bagian matanya. Amanda tampak lebih dewasa dengan riasan tersebut.

Looks ketiga dengan dress pink menjadikannya tampil lebih kalem dengan lipstick berwarna gelap serta bagian bawah mata yang cukup tebal ketimbang dua looks sebelumnya. Rambutnya yang terurai menjadikannya tampak begitu anggun.