Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Aura Kasih Ngeluh Panas, Buka Kain Tampilkan Tanktop Merah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |01:26 WIB
Potret Aura Kasih Ngeluh Panas, Buka Kain Tampilkan Tanktop Merah
Aura Kasih. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARITS Aura Kasih memang terlihat sering memamerkan momen liburan ke berbagai negara. Nah, baru-baru ini dia pun terlihat tengah berlibur ke Bangkok, Thailand. Tak sendiri, liburan itu dia habiskan bersama para sahabatnya.

Selama di Bangkok, Aura Kasih mengunjungi beberapa destinasi wisata menarik. Salah satunya asalah Wat Arun. Dia pun tak melewatkan untuk mengabadikan momen di tempat itu. Saat cuaca Bangkok yang terika, Aura Kasih mengeluh kepanasan. Namun dia justru kode ingin ngadem di hati seseorang.

“Kenapa panas banget sih hari ini? Jadi pengen ngadem di hatimu,” tulis Aura Kasih dalam keterangan fotonya yang dikutip dari Instagram @aurakasih. Penasaran potret Aura Kasih saat berada si Bangkok? Berikut rangkumannya.

Tampil stylish

Aura Kasih

Potret Aura Kasih saat berada di Wat Arun. Di foto ini dia tampil memesona memakai atasan tanpa lengan warna maroon dipadukan dengan kain lilit motif warna krem. Dia juga menambahkan scarf motif untuk menutupi area tubuhnya yang terbuka dari paparan sinar matahari. Gayanya makin kece dengan kacamata hitam.

Pamer keindahan Wat Arun

Aura Kasih

Pada postingan selanjutnya Aura Kasih menunjukkan keindahan Wat Arun. Pertama-tama dia pose berjalan sambil memainkan scarf yang disematkan di bahunya. Kemudian kamera itu mengarah kepada kemegaham War Arun yang ada di belakangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/194/3065996/aura_kasih-3aIh_large.jpg
Tampilan Bold Aura Kasih dengan Dress Hitam, Cantik Pol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062203/aura_kasih-lKJh_large.jpg
Potret Cantik Aura Kasih Pakai Tanktop Pink, Pamer Senyum Manis Bikin Netizen Klepek-Klepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059106/aura_kasih-Ycpx_large.jpg
Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059056/aura_kasih-sVy7_large.jpg
Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/194/3056791/aura_kasih-Md9V_large.jpg
Intip Outfit Kantoran ala Aura Kasih, Cantik dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040836/aura_kasih-r4Sv_large.jpg
Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement