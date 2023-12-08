Potret Aura Kasih Ngeluh Panas, Buka Kain Tampilkan Tanktop Merah

ARITS Aura Kasih memang terlihat sering memamerkan momen liburan ke berbagai negara. Nah, baru-baru ini dia pun terlihat tengah berlibur ke Bangkok, Thailand. Tak sendiri, liburan itu dia habiskan bersama para sahabatnya.

Selama di Bangkok, Aura Kasih mengunjungi beberapa destinasi wisata menarik. Salah satunya asalah Wat Arun. Dia pun tak melewatkan untuk mengabadikan momen di tempat itu. Saat cuaca Bangkok yang terika, Aura Kasih mengeluh kepanasan. Namun dia justru kode ingin ngadem di hati seseorang.

“Kenapa panas banget sih hari ini? Jadi pengen ngadem di hatimu,” tulis Aura Kasih dalam keterangan fotonya yang dikutip dari Instagram @aurakasih. Penasaran potret Aura Kasih saat berada si Bangkok? Berikut rangkumannya.

Tampil stylish

Potret Aura Kasih saat berada di Wat Arun. Di foto ini dia tampil memesona memakai atasan tanpa lengan warna maroon dipadukan dengan kain lilit motif warna krem. Dia juga menambahkan scarf motif untuk menutupi area tubuhnya yang terbuka dari paparan sinar matahari. Gayanya makin kece dengan kacamata hitam.

Pamer keindahan Wat Arun

Pada postingan selanjutnya Aura Kasih menunjukkan keindahan Wat Arun. Pertama-tama dia pose berjalan sambil memainkan scarf yang disematkan di bahunya. Kemudian kamera itu mengarah kepada kemegaham War Arun yang ada di belakangnya.