Wulan Guritno Mirror Selfie, Tampil Seksi dengan Paha dan Perut Mulus Mengintip

ARTIS cantik Wulan Guritno memang kerap mencuri perhatian netizen dengan penampilannya. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tapi penampilannya memang tidak kalah dengan para wanita muda.

Memang, meski sudah menginjak usia 42 tahun tapi Wulan Guritno pandai memadukan outfitnya sehingga masih terlihat stylish. Pemilik nama asli Sri Wulandari Lorraine Joko Guritno ini juga memiliki tubuh yang ideal dan proporsional. Tak heran bila dia kerap tampil percaya diri dengan memamerkan body goalsnya di Instagram.

Seperti pada postingan terbarunya Wulan mengunggah foto mirror selfie. Di foto itu dia terlihat seksi memakai atasan lengan panjang dengan model cut out sehingga bagian dada dan perutnya begitu terlihat.

Ibu tiga anak ini memadukan penampilannya dengan satin skirt hitam yang memiliki belahan tinggi hingga paha. Rok model slim itu juga memiliki aksen renda yang menambah kesan mewah.

Busana yang dipakai Wulan terlihat ketat dan membentuk tubuhnya. Lekuk tubuhnya juga begitu terlihat ketika dia pose bertolak pinggang.

Perempuan blasteran Inggris ini nampak cantik dengan tampilan rambut digerai dengan model curly. Untuk makeupnya sendiri dia memakai warna bold di area mata. Wulan pose cantik nan seksi saat mirror selfie. Penampilannya terlihat seperti ABG yah