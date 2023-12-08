Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Takut akan Ketenaran, Lebih Suka di Balik Layar

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |15:00 WIB
5 Zodiak Takut akan Ketenaran, Lebih Suka di Balik Layar
Zodiak takut terkenal, (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK orang di jaman sekarang yang begitu bernapsu ingin terkenal, begitu mengejar ketenaran. Nah, kebalikan dari orang-orang ini, sebagian orang punya karakter alias sifat yang kontras dengan itu.

Ya, alias takut akan ketenaran dan tak mau terkenal. Sebab mereka sadar akan ketidakpastian yang dibawa oleh ketenaran. Alhasil, lebih memilih dan suka kehidupan di balik layar. Dikutip dari Know Insider, Minggu (10/12/2023) berikut lima zodiak tersebut. 

1. Taurus: Tipe orang yang melakukan yang terbaik ketika mereka sendirian dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Bebas dari pengawasan orang lain dan tekanan ketenaran. Orang-orang Taurus biasanya lebih menyukai pertemuan kecil dan intim dengan teman dekat, daripada pesta besar yang ramai.

2. Cancer: Waktu pribadi dan persahabatan dekat adalah hal terpenting bagi orang yang lahir di bawah tanda zodiak ini. Para Cancer mencari kenyamanan dalam perlindungan orang-orang terdekatnya, sehingga cenderung menjaga jangan sampai ada masalah di antara mereka sendiri.

Cancer lebih memilih tinggal di rumah bersama keluarga dan teman daripada mencari ketenaran dan kekayaan.

Telusuri berita women lainnya
