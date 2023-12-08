5 Presenter Sepakbola Wanita Tercantik di Dunia

SETIDAKNYA ada 5 presenter sepakbola wanita tercantik di dunia yang selalu mampu jadi pusat perhatian dunia. Presenter wanita dalam dunia olahraga memang kerap dipilih industri televisi untuk menarik perhatian penonton.

BACA JUGA:

Profil Shai Golden, Presenter Israel yang Diserang Netizen Indonesia

Menariknya, para presenter wanita ini tidak hanya bekerja dengan mengandalkan kemampuan komunikasi yang baik, namun juga memberikan bonus penampilan visual yang menawan.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (8/12/2023), berikut 5 presenter sepakbola wanita tercantik di dunia. Siapa saja mereka?

1. Diletta Leotta

Diletta Leotta menjadi salah satu sosok presenter yang muncul untuk memberitakan Serie A melalui liputan DAZN sejak musim 2018/2019. Sebelumnya wanita bergelar sarjana hukum ini menjadi presenter pertandingan Serie B di Sky Sports Italia bersama Gianluca Di Marzio dan Luca Marchegiani.

Leotta dikenal memiliki paras yang cantik. Bahkan kecantikannya semakin tervalidasi saat memenangkan mahkota “Miss Elegant” dalam kontes kecantikan Miss Italia sebelum mulai berkarir di TV.

2. Sara Carbonero

Selanjutnya ada Sara Carbonero yang pada 2009 lalu muncul dalam majalah FHM edisi Amerika sebagai ‘Reporter Terseksi di Dunia’. Sebelumnya, Carbonero pernah menjadi bahan perbincangan saat bekerja di saluran Spanyol Telecinco. Pasalnya, ia terang-terangan mencium Iker Casillas saat wawancara Piala Dunia 2010.

Setelah itu Carbonero dan Casillas memutuskan untuk berpacaran dan menikah pada 2016. Sayangnya, kini mereka telah bercerai usai memiliki dua putra bersama.

3. Kate Abdo

Kate Abdo merupakan presenter yang kerap muncul dalam upacara penghargaan Ballon d’Or dan Laureus World Awards. Menariknya, pada penghargaan Ballon d’Or 2014 silam Abdo menunjukkan ia bisa berkomunikasi dengan empat bahasa.

Hingga saat ini, Kate Abdo masih aktif sebagai presenter dan bekerja untuk CBS Sports.