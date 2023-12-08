Tak Suka Baku Hantam, 3 Zodiak Ini Suka Menghindari Konflik

TIAP orang selalu punya cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebagian orang dengan berani terlibat, bahkan tak segan untuk baku hantam.

Namun tak sedikit juga yang memilih untuk menghindar dari masalah tersebut. Perlu diketahui, menghindari konflik bukanlah suatu kelemahan, tetapi di sini lebih bertujuan untuk menjaga kedamaian dan membuat semua orang merasa nyaman.

Menariknya, karakter dan perilaku tersebut bisa dilihat berdasarkan karakter tanda zodiak yang dimiliki. Jika Anda merasa lebih nyaman menghindari konflik secara langsung, mungkin Anda bagian dari salah satu dari tiga tipe zodiak ini. Melansir dari Bustle, Sabtu (9/12/2023) ini dia tiga zodiak yang selalu menghidar dari konflik.

1. Cancer: Bagi si Cancer kesejahteraan emosional orang lain lebih penting daripada mengekspresikan ketidaksetujuan. Mereka cenderung menyimpan masalah dalam diam daripada membuat orang lain di sekitarnya merasa tidak nyaman.

Sikap keibuan yang dimiliki, membuat orang-orang Cancer memilih untuk menjaga ketenangan dan berusaha menghindarkan diri dari konflik.

BACA JUGA: 4 Zodiak Paling Beruntung di Akhir November hingga Desember 2023

2. Libra: Sebagai simbol keadilan, para pemilik zodiak Libra selalu menjaga keseimbangan. Dalam menghadapi konflik grup, si Libra adalah tipe orang berperan sebagai penengah tanpa memihak, bahkan jika itu berarti mengorbankan keyakinan pribadi dirinya sendiri.