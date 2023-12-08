Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tak Suka Baku Hantam, 3 Zodiak Ini Suka Menghindari Konflik

Lidia Pratama , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |23:00 WIB
Tak Suka Baku Hantam, 3 Zodiak Ini Suka Menghindari Konflik
Zodiak suka menghindari konflik, (Foto: Onlyouqj/Freepik)
A
A
A

TIAP orang selalu punya cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebagian orang dengan berani terlibat, bahkan tak segan untuk baku hantam.

Namun tak sedikit juga yang memilih untuk menghindar dari masalah tersebut. Perlu diketahui, menghindari konflik bukanlah suatu kelemahan, tetapi di sini lebih bertujuan untuk menjaga kedamaian dan membuat semua orang merasa nyaman.

Menariknya, karakter dan perilaku tersebut bisa dilihat berdasarkan karakter tanda zodiak yang dimiliki. Jika Anda merasa lebih nyaman menghindari konflik secara langsung, mungkin Anda bagian dari salah satu dari tiga tipe zodiak ini. Melansir dari Bustle, Sabtu (9/12/2023) ini dia tiga zodiak yang selalu menghidar dari konflik.

1. Cancer: Bagi si Cancer kesejahteraan emosional orang lain lebih penting daripada mengekspresikan ketidaksetujuan. Mereka cenderung menyimpan masalah dalam diam daripada membuat orang lain di sekitarnya merasa tidak nyaman.

Sikap keibuan yang dimiliki, membuat orang-orang Cancer memilih untuk menjaga ketenangan dan berusaha menghindarkan diri dari konflik.

2. Libra: Sebagai simbol keadilan, para pemilik zodiak Libra selalu menjaga keseimbangan. Dalam menghadapi konflik grup, si Libra adalah tipe orang berperan sebagai penengah tanpa memihak, bahkan jika itu berarti mengorbankan keyakinan pribadi dirinya sendiri. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement