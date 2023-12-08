Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Main Character di Pesta Kantor, Anda Termasuk?

Lidia Pratama , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |15:00 WIB
3 Zodiak <i>Main</i> <i>Character</i> di Pesta Kantor, Anda Termasuk?
Zodiak main character di pesta, (Foto: Tirachardz/Freepik)
A
A
A

AKHIR tahun dan jelang tahun baru seperti sekarang, biasanya banyak berbagai undangan acara dan rencana makan malam dengan rekan kerja atau acara satu kantor. Sebagian orang mungkin menolak untuk menghadiri sebuah acara di kantor, merasa bosan atau tidak nyaman.

Berbeda dengan tiga zodiak ini, yang justru menyenangi dan cenderung menjadi si main character, atau karakter utama dari pesta di kantor karena kepribadian dan pembawaan yang mereka miliki. Apa sajakah tanda zodiak tersebut? Apakah Anda termasuk? Intip uraian singkatnya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari Bustle, Sabtu (9/12/2023)

1. Aries: Dengan kepribadiannya yang berani dan percaya diri, pemilik zodiak ini pasti akan ramai dan heboh di pesta mana pun, apa pun kesempatannya. Mereka dengan senang hati datang dalam pesta, menikmati dan bersenang di dengan rekan kerja di pesta atau acara kantor.

2. Gemini: Orang-orang Gemini yang mudah bergaul tidak pernah mengatakan tidak pada suatu acara. Meski pun memasukkan pesta liburan kantor ke dalam jadwal sibuk mereka mungkin merupakan sebuah tantangan. 

Halaman:
1 2
      
