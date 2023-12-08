Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bulan Paling Beruntung di Tahun 2024 untuk Shio Ular dan Kuda

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |23:30 WIB
Bulan Paling Beruntung di Tahun 2024 untuk Shio Ular dan Kuda
Bulan keberuntungan menurut ramalan shio, (Foto: Starline/Freepik)
TAHUN baru 2024 tak terasa sudah siap disambut di depan mata, seiring dengan sudah masuknya bulan Desember 2023.

Sangat lumrah pada awal tahun yang baru banyak orang penasaran dengan nasib dan peruntungan kehidupannya secara keseluruhan. Nah, prediksi peruntungan ini salah satunya bisa terlihat dari tanda shio yang dimiliki.

Contohnya seperti berikut ini, dilansir dari Know Insider, Jumat (8/12/2023) ada bulan-bulan paling beruntung atau sejahtera di tahun 2024. Setelah kemarin shio Kelinci dan Naga, kini giliran shio Ular dan Kuda, berikut paparan singkatnya.

 

1. Shio Ular:

Januari 2024: Para pemilik shio ini punya seseorang yang siap membantu mereka ketika menghadapi kesulitan, sehingga orang-orang shio Ular tidak perlu khawatir sendirian atau kesepian. Selain itu, Anda juga mungkin menerima bantuan atau "tips" untuk informasi berharga.

Agustus 2024: Pada buloan ini, diprediksikan kekayaan Anda bisa meningkat tajam, karena ada peluang besarakan menandatangani kontrak besar dan mendapatkan keberuntungan bisnis dari sini.

Bagi pegawai, kesulitan pekerjaan bisa teratasi dan ada tanda-tanda promosi atau kenaikan gaji dengan catatan bisa melakukan pekerjaan yang ditugaskan dan bisa mengekspresikan diri dengan sangat baik. Bisa dari uang tambahan, komisi, atau tunjangan.

Desember 2024 : Pendapatan meningkat secara signifikan karena kenaikan gaji, bonus atau tambahan sumber pendapatan. Bisnis berjalan lancar, kerjasama yang dijalin berjalan sangat baik.

