HOME WOMEN LIFE

Rumah Baru Megah Atta Halilintar dan Aurel, Netizen Sebut Taman Depan bak Kuburan

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |22:30 WIB
Rumah Baru Megah Atta Halilintar dan Aurel, Netizen Sebut Taman Depan bak Kuburan
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. (Foto: Instagram/@attahalilintar)
A
A
A

ATTA Halilintar dan Aurel Hermansyah sedang membangun rumah baru untuk ditempati keluarga kecilnya. Melalui akun Instagram pribadinya, @attahalilintar, Atta mengungkap kediaman pribadinya tersebut sudah hampir rampung.

Rumah mewah dengan dominasi warna hitam dan berdesain futuristik dan modern tersebut, Atta sebut sudah 90 persen jadi. Pada foto yang diunggah Atta, terlihat ia dan sang istri, Aurel Hermansyah berfoto bersama di depan rumah barunya.

 BACA JUGA:

“Semua karna Yang di Atas...90% progress.... #TitipanTuhan,” tulis Atta sebagai keterangan foto.

(Foto: Instagram @attahalilintar)

Rumah bergaya futuristik dan modern tersebut tampak sangat megah, dikelilingi kaca dengan bernuansa kehitaman. Akan tetapi, bukan ukuran sangat besar atau desain keren rumah Atta-Aurel yang menarik perhatian para netizen.

