Ternyata Ini Makna Emoji Wajah Panas, Simak Beberapa Artinya

TERNYATA ini makna emoji wajah panas yang mungkin perlu kalian ketahui. Emoji adalah lambang yang mengekspresikan emosi penggunaannya dalam sebuah percakapan ataupun unggahan di media sosial (medsos). Di aplikasi percakapan WhatsApp sendiri, ada sekitar 3.000 lebih emoji.

Salah satu emoji yang cukup sering digunakan adalah emoji wajah panas dan memerah. Biasanya digunakan untuk mengekspresikan cuaca atau suasana yang panas, hingga memicu keringat dan wajah memerah.

Apa sebenarnya arti dari emoji wajah panas? Berikut adalah makna emoji wajah panas, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (8/12/2023).

Makna Emoji 🥵 (Wajah Panas)

Mengutip laman Hootsuite, emoji wajah panas memiliki makna berkeringat akibat panas, bisa juga berkeringat akibat makanan pedas. Dan ada satu makna lain dari emoji wajah panas ini, yakni saat kalian melihat sesuatu atau seseorang yang sangat disukai, sampai membuat wajah memerah dan berkeringat.