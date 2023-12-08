Kenapa Bapak-Bapak Bersinnya Keras? Simak Beberapa Mitos dan Faktanya

KENAPA bapak-bapak bersinnya keras? Simak beberapa mitos dan faktanya dalam artikel ini. Bersin adalah orgasme hidung yang terjadi saat hidung mulai gatal, lalu keluarlah suara “aa-choo” disertai semburan ingus, serta mata yang menutup secara otomatis.

Sebagian orang bersinnya terdengar sangat imut karena suaranya yang sangat kecil dan halus, sebagian lagi bersinnya terdengar sangat lantang bahkan cenderung mengagetkan. Suara bersin yang lantang ini biasanya milik laki-laki atau bapak-bapak.

Yang jadi pertanyaan, kenapa bapak-bapak bersinnya keras? Simak beberapa mitos dan fakta seputar bersin, dikutip dari laman Fatherly dan Lice Science, Jumat (8/12/2023).

Mengutip Fatherly, pada 401 SM, Jenderal Yunani Xenophon berdiri di hadapan pasukan tentara bayarannya dan memberikan pidato yang berjudul “Mengapa Berbaris Ke Persia untuk Melengserkan Artaxerxes II Adalah Ide yang Bagus.” Antusiasme mulai berkurang sekitar satu jam setelah pidatonya, lalu ada seorang pria bersin.

Ketika para prajurit mendengarnya, mereka semua dengan satu dorongan memberi hormat kepada dewa, dan Xenophon berkata “Saya tergerak, Tuan-tuan, karena pada saat kita berbicara tentang pembebasan, sebuah pertanda dari Zeus Sang Juru Selamat diungkapkan kepada kita”.