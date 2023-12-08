Anti Ribet! Intip Tutorial Makeup Natural Sehari-hari

UNTUK menunjang penampilan, wanita perlu menggunakan riasan sehari-hari. Tak perlu yang bold, makeup natural saja sudah cukup untuk mempermanis penampilanmu sepanjang hari.

Makeup natural dianggap sebagai jawaban bagi kaum hawa yang ingin berdandan namun tidak terlalu mencolok, serta tetap menarik dalam setiap kesempatan. Tampilan makeup ini ditandai dengan tidak adanya warna lipstik yang menyala, eyeshadow yang mencolok atau shading yang terlihat berlebihan.

Lalu, bagaimana cara menghasilkan makeup natural yang simpel untuk digunakan sehari-hari tanpa terlihat mencolok? Intip tutorial berikut ini.

Tutorial Makeup Natural untuk Digunakan Sehari-hari







1. Gunakan Primer

Primer wajib digunakan setelah kamu membersihkan wajah dan mengaplikasikan skincare guna membuat makeup tahan lebih lama. Primer adalah dasar untuk alas bedak atau make up yang akan membantunya menjadi lebih halus dan bertahan lebih lama. Primer adalah gel dan krim halus yang mengisi garis dan pori-pori di wajah, menghaluskan tekstur yang tidak rata dan menciptakan kanvas yang ideal untuk riasan.

2. Isi Alis

Cara make up wajah selanjutnya adalah mengisi alis. Mulailah dengan membentuk dan mengisi alis untuk membantu menciptakan lengkungan yang terdefinisi dengan baik. Usahakan agar alis kamu terlihat natural dan sesuai dengan proporsi wajah.

3. Gunakan Base Makeup

Aplikasikan base makeup seperti foundation, concealer, highlighter, dan juga contour. Pilih produk yang sesuai dengan warna kulit serta kondisi kulitmu. Misalnya, jika wajahmu berminyak, pilih base makeup dengan hasil akhir matte.

4. Buat Riasan Mata

Memilih eyeshadow dengan warna dominan cokelat atau beige bisa membuat wajah terkesan natural. Untuk hasil riasan yang lebih cantik, aplikasikan eyeshadow dengan teknik gradasi agar warna pada kelopak mata terkesan lebih alami.