Simak! Ini Tips Belanja Hemat Kebutuhan Akhir Tahun

BELANJA kebutuhan akhir tahun merupakan rutinitas yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak lama. Pasalnya, banyak yang merayakan natal serta tahun baru bersama orang tersayang. Sehingga, akan ada banyak kebutuhan yang harus dibeli.

Terlebih, di akhir tahun banyak sekali diskon menarik yang bertebaran. Hal ini seringkali menarik minat masyarakat sehingga banyak dari mereka yang justru mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang yang bahkan kurang penting.

Oleh karena itu, Anda sebagai konsumen harus pintar-pintar mengelola anggaran di tengah gempuran diskon menarik yang melanda. Simak tips-tips berikut ini biar dompet selamat!

Tips Belanja Kebutuhan Akhir Tahun Tanpa Nguras Kantong

1. Atur Anggaran Belanja

Sebelum pergi membeli sesuatu, tentukan anggaran belanja dengan cermat dan bijak terlebih dahulu. Buat daftar barang yang ingin dibeli lalu catat anggarannya. Hal ini berguna untuk mengontrol dan membatasi uang yang keluar dari saku Anda.

2. Cek Terlebih Dahulu Barang yang Sudah Anda Miliki

Terkadang, saat melihat tulisan diskon, Anda langsung tergiur dan otomatis membelinya. Padahal, ternyata sebenarnya barang tersebut sudah ada di rumah. Alhasil, jadi nggak terpakai dan uang pun terbuang sia-sia.

Kini, Anda harus lebih bijak dalam membeli barang sesuai kebutuhan. Pastikan Anda membongkar apa saja yang sudah dimiliki di lemari sebelum belanja, dan jangan sampai membelinya dua kali.

3. Bedakan Antara Kebutuhan dan Keinginan

Anda juga harus bisa membedakan mana barang yang menjadi kebutuhan atau hanya ingin. Biasanya, barang yang dibeli atas dasar keinginan hanya dipakai sesekali atau bahkan tidak sama sekali.

4. Belanja di Tanggal Kembar

Selain diskon akhir tahun, ada juga promo tanggal kembar yang menanti di bulan ini, yakni 12.12. Momen langka ini bisa Anda jadikan waktu terbaik buat belanja online, seperti AladinMall. Ada flash sale 24 jam dan juga sembako murah hemat hingga ratusan ribu!

5. Manfaatkan Gratis Ongkir

Selain banyak diskon menarik, belanja di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku). Yuk! Download aplikasinya sekarang juga di Google Play dan App Store karena promonya terbatas!

(Martin Bagya Kertiyasa)