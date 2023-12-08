Viral Pohon Natal dari Tumpukan Skripsi, Netizen: Termahal karena Campur Air Mata

PERAYAAN Natal tentunya begitu identik dengan dekorasi hiasan pohon Natal. Keberadaan pohon Natal sendiri tak hanya digunakan untuk di rumah orang-orang yang merayakannya, namun juga beberapa tempat umum lainnya seperti mall, pusat perbelanjaan, kantor, dan masih banyak lagi.

Biasanya pohon Natal terbuat dari pohon pinus atau cemara, atau bisa juga dari pohon imitasi. Nah, yang viral kali ini pohon Natal yang sangat unik. Bagaimana tak unik? Viral di linimasa sosial media, pohon Natal yang dibuat dari tumpukan skripsi.

Ya, Anda tak salah membaca kok! Pohon Natal dari tumpukan skripsi yang sudah berbentuk hardcopy tersebut tersebut terungkap lewat video yang diunggah oleh netizen pemilik akun TikTok @myloxylobrytes.

Video berdurasi 21 detik yang sudah mendapat 4,3 juta kali penayangan dan 620,1 ribu like dari pengguna TikTok tersebut, memperlihatkan tumpukan skripsi di salah satu kampus, dengan sampul warna oren yang lengkap dengan hiasan lampu kerlap kerlip hingga tumpukan kado khas ornamen pohon Natal.

“Sebercanda itu hidup, dibikin bingung mau nangis atau ketawa lihat tumpukan skripsi jadi pohon Natal,” tulis @myloxylobrytes sebagai keterangan video dikutip Kamis (7/12/2023)