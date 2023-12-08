Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Salma dan Salwa Mochtar, Anak Kembar Titi DJ yang Kian Menawan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |05:35 WIB
Potret Salma dan Salwa Mochtar, Anak Kembar Titi DJ yang Kian Menawan
Potret Salma dan Salwa, putri kembar Titi DJ. (Foto: Instagram)
A
A
A

TITI DJ memiliki putri kembar bernama Salma Chetisza dan Salwa Chetisza. Keduanya pun cukup mencuri perhatian sejak mereka masih kanak-kanak.

Seiring berjalannya waktu, keduanya sudah tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik. Tak kalah dari sang ibu yang berprofesi sebagai penyanyi dan dikenal sebagai diva Tanah Air.

Usia mereka pun kini sudah 28 tahun,lho. Lantas seperti apa potret keduanya, setelah sekarang ini sudah menjadi dewasa?

Berikut potret Salma dan Salwa Mochtar yang telah dirangkum, Jumat (8/12/2023).

1. Kompak sedari kecil

Salma Salwa

Terpaut usia yang sangat dekat baik Salma, Salwa, dan Daffa ternyata membuat ketiganya justru tidak terlihat seperti kakak beradik. Mereka justru seperti teman sebaya yang sedang bermain bersama.

2. Quality time

Salma Salwa

Sering terlihat menghabiskan waktu bersama, baik Salma ataupun Salwa nampaknya sangat menikmati kedekatan yang ada. Meskipun mereka terlahir sebagai anak kembar, akan tetapi keduanya masih menunjukkan perbedaan yang membuat masing-masing mempunyai keunikannya tersendiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196/richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement