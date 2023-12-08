Potret Salma dan Salwa Mochtar, Anak Kembar Titi DJ yang Kian Menawan

TITI DJ memiliki putri kembar bernama Salma Chetisza dan Salwa Chetisza. Keduanya pun cukup mencuri perhatian sejak mereka masih kanak-kanak.

Seiring berjalannya waktu, keduanya sudah tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik. Tak kalah dari sang ibu yang berprofesi sebagai penyanyi dan dikenal sebagai diva Tanah Air.

BACA JUGA: Potret Hangat Kedekatan BCL dengan Ayah dan Ibu Ashraf Sinclair

Usia mereka pun kini sudah 28 tahun,lho. Lantas seperti apa potret keduanya, setelah sekarang ini sudah menjadi dewasa?

Berikut potret Salma dan Salwa Mochtar yang telah dirangkum, Jumat (8/12/2023).

1. Kompak sedari kecil

Terpaut usia yang sangat dekat baik Salma, Salwa, dan Daffa ternyata membuat ketiganya justru tidak terlihat seperti kakak beradik. Mereka justru seperti teman sebaya yang sedang bermain bersama.

2. Quality time

Sering terlihat menghabiskan waktu bersama, baik Salma ataupun Salwa nampaknya sangat menikmati kedekatan yang ada. Meskipun mereka terlahir sebagai anak kembar, akan tetapi keduanya masih menunjukkan perbedaan yang membuat masing-masing mempunyai keunikannya tersendiri.