WOMEN LIFE

Tampilan Hot Janice Villagran si Gadis Cuaca yang Punya Body Aduhai

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |06:07 WIB
Tampilan Hot Janice Villagran si Gadis Cuaca yang Punya Body Aduhai
Janice Vilagran. (Foto: Instagram)
A
A
A

JANICE Villagran merupakan seorang jurnalis sekaligus gadis cuaca yang memiliki keturunan Amerika-Meksiko. Saat ini dia bekerja sebagai presenter di acara TV Amerika bernama “En Vivo USA”.

Presenter yang lahir pada tanggal 21 Mei 1967 ini memiliki gelar sarjana dalam bidang komunikasi cita-citanya adalah menjadi presenter cuaca. Dia telah bekerja sebagai gadis cuaca dan menjadi tamu di beberapa program televisi.

Selain memiliki paras yang cantik, Janice pun memiliki tubuh yang berlekuk, tidak heran jika dia pun mendapat banyak penggemar di Instagram. Berikut beberapa penampilannya, seperi dilansir dari akun Instagram miliknya.

Pose Duduk yang Anggun

Janice Villagran

Potret Janice Villagran berpose duduk di sebuah sofa. Terlihat Janice menggunakan gaun krem pendek dengan lengan panjang dan dipenuhi kilauan yang membuat gaun tersebut terlihat mewah dan cantik. Dipadukan sepatu heels yang selaras dengan gaunnya.

Dinner Cantik di Restoran Miami

Janice Villagran

Pada foto selanjutnya terlihat Janice menggunakan setelan bra dan rok coklat yang hot. Dengan pose memegang bungan mawar pink membuatnya terlihat sangat natural dan cantik.

Pose Hot di Depan Pantai

Janice Villagran

Selanjutnya terlihat ia menggunakan bikini dengan model bodysuit hitam yang sangat hot dan cantik. Ditambah kacamata hitam dan heels hitam dia berpose hot dengan rambut yang dibiarkan terhempas angin di sebuah papan catur raksasa.

