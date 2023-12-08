Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Gajah Jenguk Majikan di Rumah Sakit, Netizen: The Real Cinta Sejati

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |08:07 WIB
Viral Gajah Jenguk Majikan di Rumah Sakit, Netizen: The Real Cinta Sejati
Viral Gajah Jenguk Majikan. (Foto: Instagram)
A
A
A

KETIKA dipelihara dengan baik, maka hewan pun akan memiliki kedekatan emosional dengan manusia. Banyak kisah terkenal tentang bagaimana hewan tetap setia pada majikan mereka, meskipun majikan mereka sudah tidak lagi bersamanya.

Di dunia ini ada juga beberapa hewan yang memiliki ikatan batin yang cukup kuat dengan manusia, sebut saja kucing, anjing, bahkan seekor gajah yang memiliki ukuran besar sekalipun.

Seperti yang belakangan viral di jagat maya, seekor gajah yang dipelihara oleh seorang laki-laki paruh baya alias seorang kakek yang telah sakit-sakitan.

Gajah

Bahkan, saking sayangnya dengan kakek tersebut, gajah tersebut sampai menjenguk sang kakek ke rumah sakit layaknya seorang anak yang menjenguk orang tuanya sendiri.

Momen saat gajah tersebut menjenguk sang kakek itu terekam dalam sebuah video dan diunggah di akun Tiktok @vqukp777.

Terlihat si kakek yang terbaring lemas di atas kasur rumah sakit itu dihampiri seekor gajah peliharaannya yang berjalan dengan sedikit menuduk, sambil didampingi beberapa orang.

Gajah tersebut kemudian duduk di samping kasus si kakek dan sesekali terlihat membelai tangan laki-laki paruh baya tersebut menggunakan belalainya yang panjang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement