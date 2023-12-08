Viral Gajah Jenguk Majikan di Rumah Sakit, Netizen: The Real Cinta Sejati

KETIKA dipelihara dengan baik, maka hewan pun akan memiliki kedekatan emosional dengan manusia. Banyak kisah terkenal tentang bagaimana hewan tetap setia pada majikan mereka, meskipun majikan mereka sudah tidak lagi bersamanya.

Di dunia ini ada juga beberapa hewan yang memiliki ikatan batin yang cukup kuat dengan manusia, sebut saja kucing, anjing, bahkan seekor gajah yang memiliki ukuran besar sekalipun.

Seperti yang belakangan viral di jagat maya, seekor gajah yang dipelihara oleh seorang laki-laki paruh baya alias seorang kakek yang telah sakit-sakitan.

Bahkan, saking sayangnya dengan kakek tersebut, gajah tersebut sampai menjenguk sang kakek ke rumah sakit layaknya seorang anak yang menjenguk orang tuanya sendiri.

Momen saat gajah tersebut menjenguk sang kakek itu terekam dalam sebuah video dan diunggah di akun Tiktok @vqukp777.

Terlihat si kakek yang terbaring lemas di atas kasur rumah sakit itu dihampiri seekor gajah peliharaannya yang berjalan dengan sedikit menuduk, sambil didampingi beberapa orang.

Gajah tersebut kemudian duduk di samping kasus si kakek dan sesekali terlihat membelai tangan laki-laki paruh baya tersebut menggunakan belalainya yang panjang.