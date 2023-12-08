Viral Pohon Natal Terbuat dari Tumpukan Skripsi, Netizen: Kedip Lampunya Memancarkan Pengetahuan

MENJELANG natal salah satu ornamen yang sudah mulai banyak terlihat adalah kehadiran pohon natal. Biasanya pohon natal akan diletakan di ruangan paling depan, lengkap dengan ragam hiasannya.

Banyak modifikasi pohon natal, yang tidak lagi menggunakan pohon asli atau tiruan. Ada juga yang menggunakan botol bekas sebagai pohon natal, bahkan baru-baru ini viral sebuah pohon natal yang terbuat dari tumpukkan skripsi.

Lho kok bisa ya? Penampakan video pohon natal anti mainstream itu pertama kali diunggah oleh pemilik akun TikTok @myloxylobrytes bernama Lisa.

Dalam konten video yang telah ditonton hingga 5.5 juta pengguna itu, pohon natal tersebut memang tampak layaknya pohon natal pada umumnya yang memiliki bentuk kerucut.

Di atas pohon natal tersebut juga tampak lengkap dihiasi berbagai ornamen tambahan seperti lampu warna-warni hingga ornamen bintang berwarna emas di bagian atasnya.

Namun, saat direkam lebih dekat, pohon natal tersebut ternyata terbuat dari susunan tumpukan buku berukuran besar dan tebal yang seluruhnya memiliki sampul berwarna oranye.

Usut punya usut, buku-buku yang diketahui disusun di salah satu area kampus tersebut ternyata merupakan tumpukan skripsi yang sengaja dibentuk menyerupai pohon natal oleh seorang dosen.

Hal itu juga turut diungkapkan langsung oleh Lisa, perekam video sekaligus pemilik TikTok yang mengunggah kontennya yang telah viral di jagat maya itu. Ia menyebut, bahwa tak sengaja melihat pemandangan tidak biasa itu usai selesai menjalani bimbingan skripsi.

“Lagi pusing-pusingnya kelar bimbingan, pas keluar ruangan dosen malah liat pohon natal dari skripsi,” ujarnya.