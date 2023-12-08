Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Tips Make Up Anti Longsor, Bisa Tahan Seharian

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:01 WIB
5 Tips Make Up Anti Longsor, Bisa Tahan Seharian
Tips Makeup. (Foto: Freepik)
A
A
A

MAKEUP memang beraktivitas memang cukup penting. Utamanya bagi Anda yang bekerja dan akan bertemu banyak orang. Bukan hanya untuk tampil cantik, make up juga bisa membantu Anda untuk meningkatkan kepercayaan diri.

Agar tetap tampil profesional, maka diperlukan make up yang tahan lama dan tidak mudah luntur ketika seharian bekerja. Apalagi jika Anda memiliki jadwal kerja yang padat, sehingga tidak ada waktu untuk touch up make up.

Melansir Vogue India, terdapat beberapa hal penting yang perlu kamu perhatikan untuk mendapatkan hasil make up yang flawless dan awet seharian. Penasaran apa aja tipsnya? Yuk simak di bawah ini!

Persiapkan kulit dengan skincare yang tepat

Penggunaan skincare sebelum make up menjadi langkah awal untuk mendapatkan make up yang anti luntur. Foundation tidak akan menempel dengan baik jika kulit wajah kering dan tidak ternutrisi.

Oleh karenanya, pastikan skincare tersebut memberikan nutrisi yang cukup untuk melembabkan kulit. Sebaiknya tunggu 5-10 menit agar skincare menyerap dengan baik, agar foundation tidak mudah geser.

Gunakan primer sesuai kebutuhan kulit

Banyak orang yang masih sering melewatkan penggunaan primer dalam urutan make up-nya. Padahal langkah ini sangat penting lho untuk membantu base make up Anda tahan dan terkunci dengan lama.

Penggunaan primer bisa menyesuaikan kebutuhan kulit. Jika bagian T-zone Anda sangat berminyak, maka sebaiknya gunakan primer yang matte untuk bagian tersebut.

