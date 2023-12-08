Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Produk Penenang Kulit Banyak Dicari Gara-Gara Cuaca Panas dan Polusi Udara

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |19:42 WIB
Produk Penenang Kulit Banyak Dicari Gara-Gara Cuaca Panas dan Polusi Udara
Perawatan Kulit. (Foto: Freepik)
MEMBURUKNYA kondisi polusi udara dan cuaca membuat produk perawatan kulit berlabel calming atau menenangkan kulit. Memang dalam beberapa bulan silam permasalahan terik matahari dan polusi udara memang membuat banyak orang mengalami kerusakan kulit.

Manajer Pengembangan Bisnis Somethinc Aesthetic Clinic Andreas Antoninus mengatakan produk yang paling laris saat ini adalah rangkaian produk penenang kulit.

“Memang akhir-akhir ini kulit masyarakat banyak mendapat masalah, akibat cahaya matahari yang terik sekali, kemudian polusi udara yang memburuk, jadi saat ini produk paling laris adalah memang rangkaian yang menenangkan kulit,” kata Andreas seperti dilansir dari Antara.

Meski tidak menyebutkan angka pastinya, dia menyebutkan kebutuhan masyarakat akan produk perawatan yang menenangkan kulit akan meningkat signifikan mulai tahun 2022 dan seterusnya. Pesaing bisnis serupa juga mulai meluncurkan beragam produk pelembut kulit.

Banyak produk perawatan kulit yang berakhir di area sawar kulit, kesehatan ternyata menyasar kulit saat kulit tenang. Artinya, akan dimulai pada tahun 2022 dan menjadi lebih populer pada tahun 2023.

