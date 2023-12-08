Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Manfaat Uap Wajah Selain Atasi Jerawat, Bikin Kulit Cerah hingga Lancarkan Sirkulasi Darah

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |06:35 WIB
Manfaat Uap Wajah Selain Atasi Jerawat, Bikin Kulit Cerah hingga Lancarkan Sirkulasi Darah
Uap wajah bisa mengatasi jerawat. (Foto: Freepik)
A
A
A

JERAWAT di wajah tentu sangat menggu penampilan, khususnya para wanita. Maka tidak heran jika mereka rela melakukan perawatan wajah demi mendapatkan wajah ideal, bersih dan kinclong.

Salah satu perawatan yang bisa dilakukan adalah uap wajah. Pasalnya, cara ini dianggap membantu membuka pori-pori wajah Anda, akibat penumpukan kotoran yang selama ini menyumbat.

Dengan kata lain, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kemanjuran produk yang Anda gunakan dalam sehari-hari.

Melansir Stylecraze, Jumat (8/12/2023), berikut manfaat uap wajah lainnya.

1. Membersihkan kulit secara menyeluruh

Menggunakan uap pada wajah dapat membantu membuka pori-pori dan menghilangkan bakteri penyebab jerawat. Aktivitas Ini juga dapat melunakkan komedo hitam dan putih sehingga mudah untuk dihilangkan.

2. Melancarkan sirkulasi darah

Uap wajah ternyata dapat membuat aliran darah yang mengantarkan oksigen dan nutrisi lain ke wajah Anda lebih lancar, sehingga menjadikan kulit terasa lebih sehat dan bercahaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/611/3182535/masker-b8cF_large.jpg
Banyak Dipakai Artis, Masker LED Disorot karena Over Klaim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/611/3166048/wajah-xNnz_large.jpg
5 Tips Atasi Kulit Kering, Ampuh Bikin Kulit Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/611/3163820/teh_hijau-Uhnt_large.jpg
3 Minuman yang Bikin Kulit Cantik dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/612/3147241/jenggot-hOsT_large.jpg
Kulit Anak Ruam Kemerahan, Jenggot dan Kumis Ayah Bisa Jadi Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/611/3144534/dulu_mana_serum_atau_toner_ini_urutan_skincare_yang_benar_menurut_ahli-B8Ma_large.jpg
Duluan Mana Serum atau Toner? Ini Urutan Skincare yang Benar Menurut Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/611/3126775/5_tips_jaga_kesehatan_kulit_wajah_agar_fresh_silaturahmi_lebaran-LVvo_large.jpg
5 Tips Jaga Kesehatan Kulit Wajah agar Fresh Silaturahmi Lebaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement