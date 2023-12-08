Manfaat Uap Wajah Selain Atasi Jerawat, Bikin Kulit Cerah hingga Lancarkan Sirkulasi Darah

JERAWAT di wajah tentu sangat menggu penampilan, khususnya para wanita. Maka tidak heran jika mereka rela melakukan perawatan wajah demi mendapatkan wajah ideal, bersih dan kinclong.

Salah satu perawatan yang bisa dilakukan adalah uap wajah. Pasalnya, cara ini dianggap membantu membuka pori-pori wajah Anda, akibat penumpukan kotoran yang selama ini menyumbat.

Dengan kata lain, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kemanjuran produk yang Anda gunakan dalam sehari-hari.

Melansir Stylecraze, Jumat (8/12/2023), berikut manfaat uap wajah lainnya.

1. Membersihkan kulit secara menyeluruh

Menggunakan uap pada wajah dapat membantu membuka pori-pori dan menghilangkan bakteri penyebab jerawat. Aktivitas Ini juga dapat melunakkan komedo hitam dan putih sehingga mudah untuk dihilangkan.

2. Melancarkan sirkulasi darah

Uap wajah ternyata dapat membuat aliran darah yang mengantarkan oksigen dan nutrisi lain ke wajah Anda lebih lancar, sehingga menjadikan kulit terasa lebih sehat dan bercahaya.